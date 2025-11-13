След като видеоклип с автомобили на Националната служба за охрана, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, беше разпространен в социалните мрежи, институцията излезе с официална позиция. От НСО обявиха, че заплахата в конкретния случай е идвала от кола на гражданин, която се е движела срещу делегацията.

Темата предизвика бурна реакция и бе обсъдена в студиото на „Твоят ден“ от адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

Опасна ситуация на пътя с кортеж на НСО, в който пътувал президентът на Ливан

„По-скоро има нарушения и от двете страни“, заяви адвокат Тодоров. „Законът позволява на автомобили на специален режим да нарушават правилата, но само при две условия – когато това е наистина необходимо и когато не се създава опасност за другите участници в движението“.

Той поясни, че дори автомобил със специален режим може да носи отговорност, ако предизвика катастрофа: „Колата на НСО може да мине и на червен сигнал, но само ако не застрашава никого. Ако при това стане инцидент, водачът носи вина. Така че изявлението, че опасността идва от другия шофьор, не е напълно вярно“.

По думите му и водачът, заснел клипа, не е действал безупречно – той е бил длъжен да направи всичко възможно, за да освободи пътя, но от видеото не личи да е намалил достатъчно или да е отбил встрани.

От своя страна Красимир Георгиев изцяло подкрепи юридическата позиция на Тодоров, но добави и професионален нюанс, свързан с поведението на шофьора.

„Проблемът е, че повечето водачи у нас гледат не повече от 10 метра пред автомобила си. Това е масово явление. Ако човек е научен да гледа далеч напред, ще види проблясващите светлини на автомобила със специален режим и ще има време да реагира“, обясни той.

Георгиев обаче подчерта, че вината не е само на шофьора на гражданската кола. Според него и кортежът е действал рисково.

„Те не могат да разчитат на 100%, че насрещно движещият се водач ще реагира правилно и няма да се паникьоса. Може вместо спирачката да натисне газта“, каза той.

Георгиев остро разкритикува коментарите на представители на НСО, които в социалните мрежи се подиграха с шофьори, изплашени от подобни ситуации.

Клипът с кортежа на НСО: Кой наруши правилата и какво казва законът?

„Това е пълен цинизъм. Да казваш на хората, че ако се страхуват, трябва да слязат завинаги от колите си, е недопустимо. Нека погледнат колегите си в Германия – там кортежите се движат с мотоциклети отпред, които дават сигнал на насрещния трафик да отбие. Едва след тях идват автомобилите“, каза той.

По време на разговора в ефир бяха показани кадри от германски кортежи, които демонстрират именно такава организация – с двуколесни ескортни машини, осигуряващи безопасен коридор.

„Ако така се правеше и у нас, нямаше да се стига до подобни рискове. Иначе да направим отделни пътища само за НСО – ако това е идеята“, коментира Георгиев.

Двамата експерти се обединиха около позицията, че вътрешната проверка на службата едва ли ще доведе до реална отговорност.

„Очаквам резултатите да са същите, както и преди – няма данни за нарушения от страна на кортежа“, каза с ирония Георгиев, припомняйки случаи от миналото, включително инцидента с кола на НСО, в която пътуваше Кирил Петков.

Адвокат Тодоров допълни, че законът трябва да се прилага еднакво за всички участници в движението, независимо дали са цивилни или служебни шофьори: „Специалният режим не е извинение за опасно шофиране. Правилата са написани така, че първо трябва да се гарантира безопасността, а не удобството на кортежа“.

Целия разговор гледайте във видеото.

