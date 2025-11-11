Видео с автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно по извънградски път, се завъртя този следобед в социалните мрежи. Кадрите са заснети от кола, която се движи срещу автомобилите със специален режим.

Една от колите на НСО дори дава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

Неофициално за NOVA от службата коментираха, че осъждат поведението на снимащия шофьор. Екипът е приел ситуацията като заплаха, тъй като водачът не е реагирал на специалния режим на движение. В кортежа е пътувал президентът на Ливан Жозеф Аун, който е на посещение у нас.

Редактор: Румен Лозанов