Опасен инцидент в София, при който по чудо не се стигна до сблъсък и пострадали хора. Кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков разказа в социалните мрежи, че автомобили със специален режим са засекли трамвай в района на площад „Славейков”, в който се возил и той. Колите на НСО създали предпоставка за катастрофа, като дори някои от пътниците в превозното средство на градския транспорт паднали. Трайков изпратил писма до МВР, НСО и Столичната община с искане да се вземат мерки.

„Бях в трамвая около 14 часа в понеделник, който беше спрял на спирката на площад „Славейков” в посока към площад „Журналист”. Затвориха се вратите, светна светофарът за направо и превозното средство потегли. Секунди по-късно ватманът рязко спря. След това отпред минаха два автомобила на специален режим – пилотна кола и друго превозно средство. Това, което ми се стори изключително опасно, е, че беше светнало червено, а след това режимът на светофара беше сменен на зелено”, обясни в „Здравей, България” кметът на район "Средец".

Трайков допълни: „Очевидно този, който е сменил режима на светофара, не беше отчел реалната обстановка на място. Това беше много опасно, защото трамваят е тежко инерционно превозно средство. Ако ватманът не беше реагирал навреме, със сигурност щеше да има катастрофа”.

По думите му от достоверни източници по-късно разбрал, че устройството, с което е сменен режимът на светофара, не е от тези, които са зачислени на НСО. „Но това не променя нещата по същество”, категоричен е Трайков.

Той разказа, че трамваят не бил особено пълен, но имало доста правостоящи хора. „При тази ниска скорост — кой се е държал, кой - не, пътниците се събраха в предната част. Пострадали нямаше, но имаше разхвърчали се вещи и разклатени дръжки и седалки. Първоначално хората помислиха, че ватманът се е разсеял, но когато говорих с него, той ми обясни, че подобни ситуации се случват често, когато автомобили на специален режим, които имат устройства за смяна на светофара, променят сигнала неочаквано”, обясни районният кмет.

Тези устройства са тип малки дистанционни, които се намират в автомобили на специален режим и чрез тях водачите могат да сменят сигнала на светофара от червен на зелен, когато се приближават. „Те не са фиксирани в автомобилите, а са зачислени на различни ползватели, които имат право да ги използват”, заяви той.

Трайков обясни, че режимът е сменен дистанционно, но не с устройство, което е зачислено на НСО. „Част от устройствата са техни, други са на други институции. Не съм ядосан, но ситуацията беше изключително опасна и можеше да завърши по съвсем различен начин, особено след като ватманът ми каза, че това се случва рутинно. Мисля, че трябва да се преосмислят правилата и да се въведат по-ясни протоколи за използване на тези устройства”, категоричен е той.

След като подал сигнал до институциите, Трайков разбрал, че става въпрос за автомобили на НСО — пилотна кола и друго превозно средство. „Неофициално имам информация кого са придружавали, но не съм аз човекът, който трябва да я съобщава. Важното е случаят да послужи за по-критично разглеждане на начина, по който се използват тези устройства. Още вчера говорих с хора, които имат отношение по темата, така че смятам, че вече има движение по въпроса. Разбрах, че устройствата са около 30 на брой. Не знам точно кой има право да ги използва и в какви ситуации, но предполагам, че това е разписано някъде. Добре би било този случай да послужи като повод да се изясни как точно функционира системата”, призова районният кмет.

