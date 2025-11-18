Партньорството ни с Google е от стратегическо значение от визията на правителството за превръщане на България в регионален хъб за изкуствен интелект и дигитализация. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров на среща с Анет Крьобер-Рийл, вицепрезидент по правителствените въпроси и публичната политика за Европа в Google, която се проведе в Берлин. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на електронното управление.

Желязков: България е една от най-динамичните и перспективни икономики в Югоизточна Европа

„България е стабилен и предвидим партньор, който предлага надеждна среда за дългосрочни чуждестранни инвестиции. Със стратегически фокус върху цифровата трансформация и развитието на иновациите страната ни създава благоприятни условия за огромни технологични компании като Google. Българското правителство остава ангажирано да поддържа прозрачни правила, сигурна бизнес среда и открит диалог с глобалните инвеститори”, каза още министър Мундров.

Сред темите на разговор бяха възможностите за изграждане на център за данни на Google в България, както и инвестиции в сферата на дигиталната трансформация, облачните технологии и изкуствения интелект.

Редактор: Станимира Шикова