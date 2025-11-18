Временно беше затворено движението в прохода Боаза край Търговище. Причината беше пътен инцидент, при който товарен автомобил – цистерна се беше преобърнал извън пътното платно на първокласния път София - Варна, предаде кореспондентът на БТА в Търговище Екатерина Христова.

По-късно стана ясно, че е възстановено е движението в прохода Боаза. Иначе сигнал за инцидента е получен в 12:15 часа. Според информацията на полицията цистерната не е превозвала газ. Няма пострадали хора. Причините за произшествието предстои се изясняват.

Тежкотоварният автомобил беше извлечен със специализирана техника.

След проверка: Министър Иван Иванов със забележки към изпълнителя на „Хемус“

До освобождаването на пътното платно движението се регулирало от служители на сектор „Пътна полиция“ и Районно управление – Търговище при областната дирекция.

Осигурени бяха обходни маршрути. За пътуващите в посока София обходът беше от Търговище през селата Лиляк, Цветница и Божурка, откъдето се излиза отново на първокласния път.

Пътуващите за Варна бяха насочвани през селата Божурка, Пайдушко и Лиляк, откъдето се качват отново на главния път.

Редактор: Румен Лозанов