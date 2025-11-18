Снимка: БТА
Временно беше затворено движението в прохода Боаза край Търговище. Причината беше пътен инцидент, при който товарен автомобил – цистерна се беше преобърнал извън пътното платно на първокласния път София - Варна, предаде кореспондентът на БТА в Търговище Екатерина Христова.
По-късно стана ясно, че е възстановено е движението в прохода Боаза. Иначе сигнал за инцидента е получен в 12:15 часа. Според информацията на полицията цистерната не е превозвала газ. Няма пострадали хора. Причините за произшествието предстои се изясняват.
Тежкотоварният автомобил беше извлечен със специализирана техника.
До освобождаването на пътното платно движението се регулирало от служители на сектор „Пътна полиция“ и Районно управление – Търговище при областната дирекция.
Осигурени бяха обходни маршрути. За пътуващите в посока София обходът беше от Търговище през селата Лиляк, Цветница и Божурка, откъдето се излиза отново на първокласния път.
Пътуващите за Варна бяха насочвани през селата Божурка, Пайдушко и Лиляк, откъдето се качват отново на главния път.
