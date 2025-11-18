По-малко от половината инспектирани водни обекти по поречията на Черноморието са изрядни, спазвайки нормативната уредба. Сигнал за сериозна тревога е констатацията, че в почти всеки трети от проверените обекти има допуснати нарушения на законови изисквания. Това заяви министър Манол Генов след анализа на резултатите от извършената проверка от екипи на МОСВ след наводненията от 3 октомври.

Проверката потвърди, че в немалко участъци водните обекти не са отразени изобщо в кадастралната карта. Това е позволило застрояване върху речни легла и дерета, както и засипване или покриване на водни корита без съгласувателни процедури с органите на МОСВ по реда на Закона за водите.

„Затова разпоредих с констатациите от проверките да бъдат изготвени комбинирани карти с информация за водните обекти върху кадастъра, които вече са изпратени към МРРБ и ДНСК“, каза министър Манол Генов.

Екипите инспектираха над 20 водни обекта, които обхващат 52 речни участъка – 16 на Северното и 36 на Южното Черноморие. Резултатите показват, че при 27% от обследваните поречия има нарушения, в 38% е спазена нормативната уредба, а за останалите е необходимо почистване и наблюдение. Най-засегнати са Св. Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природни зони под защита като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние.

При обходите на терен проверяващите са установили 14 речни участъка с нарушена проводимост, 7 покрити или вкарани в тръби, 9 са със строителство върху тях, при 6 са направени корекции, 5 са коригирани и почистени. Само 8 участъка са некоригирани, но са почистени, 10 са некоригирани и непочистени, а при едва 20 участъка няма нарушения.

В урбанизираните територии на Св. Влас, Елените, Лозенец и Царево има намалена проводимост на водните течения, за което МОСВ е информирало своевременно кметовете и областните управители. В участъците, които са под защита, като Ропотамо, Вая, Караагач, Ахелой и Бутамята, няма нарушения и водните течения са с естествена проводимост, сочи анализът на данните от проверките.

Анализирани са и причините за бедствената ситуация. Наводненията по Южното Черноморие, включително в районите на Елените и Царево, са в резултат на критична комбинация от природни и антропогенни фактори и неспазване на изрични законови процедури – комбинация, довела до фаталните последици, сочи анализът.

Като природен фактор се определя метеорологичната обстановка на интензивни краткотрайни валежи, които бързо натрупват водни маси. В същото време малките водосбори и стръмният релеф в комбинация с непосредствената близост на ерозионния базис при морския бряг, са предопределили високата скорост на оттичане и рязкото повишаване на водните нива в деретата. Това е довело до формиране на големи по обем водни количества за кратко време и тяхното бързо преминаване към крайбрежните урбанизирани зони.

Антропогенни, включително инфраструктурни, фактори са хидротехническите и пътните съоръжения като водостоци, мостове, корекции, които са неоразмерени спрямо настоящите хидро-климатични условия и не осигуряват необходимата проводимост при екстремни валежи. Много от тези съоръжения не са поддържани и не са съобразени с новите реалности вследствие на климатичните промени, които се изразяват именно в по-чести и интензивни краткотрайни дъждове. Така застрояването в заливаемите зони и покриването на речни легла са основен фактор за задържане и отклоняване на водните маси, довели до наводненията.

МОСВ започва пълна инвентаризация и актуализация на данните за водните обекти по крайбрежието. Успоредно с това се засилва и контролът по Закона за водите, включително налагане на санкции за неразрешени корекции и застрояване на речни легла. „Вече наложихме нашите планове за управление на риска от наводнения върху съществуващите карти на кадастъра и видяхме много несъответствия. В много участъци водните обекти не са отразени в кадастралната карта, което е позволило застрояване на речни легла“, потвърди Манол Генов.

Проверките по Черноморието бяха извършени от екипи на МОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, РИОСВ – Варна и РИОСВ – Бургас. Подробният доклад с всички констатации ще бъде изпратен на компетентните органи - областни управители, кметове на общини, МРРБ и ДНСК, за предприемане на действия по компетентност.

