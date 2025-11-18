В навечерието на Деня на християнското семейство Българската православна църква даде старт на поредното издание на благотворителната инициатива „Деца рисуват за деца“, в подкрепа на най-малките пациенти от детското отделение „Уши, нос, гърло“ в ИСУЛ.

Събраните средства от изложбата на детски рисунки, отличени в конкурси на Светия Синод, ще бъдат използвани за закупуване на специални двойни медицински легла, които позволяват в една стая да бъдат удобно настанени както детето, така и родителят.

Диана Андонова за първи път постъпва в отделението преди седем години заедно с по-голямото си дете. По думите ѝ условията тогава били трудни.

„Санитарният възел беше един за целия етаж“, каза тя.

От вчера тя е отново тук – този път с шестгодишната Виктория. С изненада открива напълно преобразено отделение – с приказни стенописи, детски кътове и уютни стаи.

Андонова допълва: „Интериорът е много по-добър, но има нужда от допълнителни легла. На практика е невъзможно майка и дете да спят на едно легло. Детето може да падне – то е твърде тясно“.

В УНГ отделението годишно се лекуват около 1500 деца, а заедно с всяко дете остава и един родител – по правилник. Двойните легла биха били безценна помощ, но в момента отделението разполага само с две такива.

Благодарение на инициативата „Деца рисуват за деца“ през последните години условията в отделението значително са се подобрили.

„Тази доброволческа инициатива е нашият живот. За последните 20 години най-после успяхме да приведем отделението в приличен вид. Някога бяхме на два етажа, с една обща тоалетна и само топла и студена вода в стаите – недостатъчно за малките пациенти. Днес всичко това е уредено“, заяви началниктр детски УНГ болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ проф. Цоло Цолов .

На концерта и изложбата, част от инициативата, малките художници споделиха радостта си, че могат да помогнат на други деца в нужда – макар много от тях дори да не са си представяли подобно влияние, когато са рисували своите картини.

Инициативата, която продължава вече близо десетилетие, се превръща във важен урок по добротворчество .

Патриарх Даниил също изрази своето благословение и подкрепа за каузата.

„Разбира се, че е поучително и е пример не само за децата, че тази кампания продължава и ще продължава, защото тя дава своите плодове“, заяви патриархът.