В Световния ден на недоносените бебета – въпреки че раждаемостта у нас е спаднала, делът на по-рано родилите се деца остава висок. Добрата новина е, че смъртността при тях е много ниска. Днешният ден беше отбелязан в болницата в Добрич със среща на медици с пораснали вече пациенти и техните родители.

Невал Ремзиева е акушерка от година. Избира неонатологията, защото това са най-важните 28 дни в един човешки живот. "Брат ми е с Детска церебрална парализа и знам колко е важно да си част от този екип. Отдавам цялата си емоция, всичките си знания, цялата си енергия - в позитивното, за да може да спасим един крехък живот", сподели акушерката Невал Ремзиева.

А понякога този крехък живот тежи само няколкостотин грама. "Най-мъничкото бебе миналата година беше 800 грама. А през по-миналата най-мъничкото беше 680 грама – отново близначета. Стабилният процент на недоносените деца в световен мащаб остава висок – между 11 и 12%", обясни д-р Мирена Николова, началник на Отделението по неонатология към МБАЛ–Добрич.

В болницата в Добрич недоносените бебета са около 10% от всички новородени.

Тежките ситуации се преодоляват с търпение, категорични са майките на малките герои на деня - децата, дошли да се видят с лекарите, които са се грижили за тях в първите дни от появата им на бял свят.

Силно емоционална беше срещата и за медиците. "Всички безсънни нощи и тревоги изчезват на момента, когато ги видим колко са добре. Усещането е невероятно!", сподели д-р Надя Енчева.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Станимира Шикова