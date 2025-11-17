Всяка година в България се раждат между 6000 и 6500 недоносени бебета, което представлява около 9-10% от всички раждания. Тези малки герои поемат своята първа глътка въздух месеци преди термина, което често води до тежки усложнения, а понякога, въпреки усилията на лекарите, и до фатален край.

„Недоносено бебе означава да бъде родено преди термин или по-точно преди 37-а гестационна седмица“, обясни в ефира на NOVA NEWS д-р Щерио Бояджиев, началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ „Лозенец“. Той добави, че причините за преждевременното раждане са разнообразни. „Те са най-различни и най-разнообразни, като се започне от начина на живот, възрастта на майката, различни придружаващи заболявания, които тя е имала преди да забременее, заболявания, които се появяват по време на бременността, инфекции“, уточни специалистът, като подчерта, че понякога ясна причина не може да бъде открита.

Най-уязвимата група са бебетата с екстремно ниско тегло - под 800 грама. Д-р Бояджиев сподели, че най-малкият му пациент е тежал около 400 грама и за щастие е оцелял.

Грижата за тези крехки създания е ежедневна и ежеминутна битка както за лекарите, така и за семействата. Въпреки че неонатологията в България се развива и разполага с модерна апаратура, все още има сериозни предизвикателства. „Опитваме се да ги стигнем европейците, но честно казано, все още сме доста далече“, призна д-р Бояджиев. Като основни проблеми той изтъкна липсата на достатъчно специалисти, особено извън София, липсата на специализиран неонатологичен транспорт и недостига на индивидуални разтвори за парентерално хранене, които са жизненоважни за оцеляването на най-малките.

В Световния ден на недоносените деца, д-р Бояджиев отправи послание към родителите, чиито деца в момента се борят за живота си: „Бих искал да им кажа, че не са сами, със сигурност, и че медицинските екипи са там, за да им помогнат. Преждевременното раждане не е провал, а е едно ново начало на един, да, наистина по-труден и по-сложен път, но голяма част от тези деца, с времето догонват връстниците си“.

