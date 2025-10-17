Фондация „Нашите недоносени деца” стартира едномесечна благотворителна кампания в подкрепа на преждевременно родените бебета, които в България всяка година са над 6500. Мария Нориега, част от екипа на фондацията, разказа повече за дейността и каузата в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Всяка година предприемаме малки стъпки с надеждата те да се превърнат в големи крачки, за да може всяко недоносено дете у нас да получи шанс за най-доброто бъдеще”, сподели тя.

По думите ѝ, основният фокус на фондацията в момента е инициативата „Малки стъпки на големи герои”, свързана със Световния ден на недоносените деца – 17 ноември. „Целта ни е да достигнем до повече хора в цяла България, за да повишим осведомеността за преждевременното раждане и предизвикателствата, с които се сблъскват недоносените бебета и техните родители”, обясни Нориега.

Недоносените деца: Доколко е важен физическият контакт между бебето и майката (ВИДЕО)

Тя подчерта значимостта на темата, като посочи колко тревожни са данните. „Статистиката за България е притеснителна, но това е глобален проблем. Неслучайно тази година Световният ден на недоносените деца вече е част от официалния календар на Световната здравна организация. Денят има за цел да привлече вниманието към преждевременното раждане, което остава една от основните причини за детска и майчина смъртност в света. Едно на всеки десет деца се ражда недоносено в световен мащаб. В България този процент е дори по-висок”, съобщи тя.

Представителката на фондацията разказа и за т.нар. „Люлка на надеждата”. „Това е арт инсталация, която тази година ще обиколи някои от големите градове в страната. От вчера е в Бургас, предстоят посещения в Стара Загора, Пловдив, Варна, а финалното събитие ще се състои в София – точно преди Световния ден на недоносените деца, на 16 ноември. Люлката символизира надеждата и подкрепата, която искаме да дадем за едно по-добро бъдеще на всяко недоносено дете”, допълни тя.

Чуйте целия разговор във видеото.

Редактор: Петър Иванов