Вицепремиерът Гроздан Караджов разпореди правителственият „Фалкон“ да бъде продаден на търг с явно наддаване.

„Възлагам на ръководството на Държавния авиационен оператор правителственият самолет „Фалкон“ да бъде продаден на търг с явно наддаване. Така можем да постигнем максималната възможна цена“, заяви той във своя Facebook профил. Решението идва след анализ на разходите за поддръжка и експлоатация на машината за последните 10 години.

„Правителственият „Фалкон“ струва на държавния бюджет средно около 4.4 млн. лева годишно при едва 290 часа средна годишна експлоатация. Само задължителният основен ремонт на самолета през настоящата година възлиза на 6.76 млн. лева. Дори без да взимаме предвид тази колосална сума, текущите ремонти на „Фалкона“ са ни стрували средно по половин милион лева годишно, докато за ремонта на другия правителствен самолет – Airbus А319, сме заплащали 5 пъти по-малко. Но не само ремонтът, а и ежегодните специализирани наземно и тренажорно обучения на пилотите и техническия персонал за малкия самолет са били петкратно по-скъпи“, заявява Караджов.

Той подчерта, че няма належаща необходимост от поддържането на летателното средство, тъй като другият правителствен самолет – Airbus A319, е по-голям, по-икономичен и напълно достатъчен за нуждите на държавните институции.

Караджов заяви, че средствата от продажбата и тези, спестени от поддръжката на държавния самолет, могат да бъдат насочени към области с много по-висока обществена значимост, като закупуване на въздушна техника за гасене на горски пожари, изграждане на капацитет за въздушно търсене и спасяване (SAR), както и допълнително обучение на летателни и спасителни екипажи.

„Животът и здравето на гражданите трябва да са на първо място, а опазването на природата веднага след тях. Колкото повече възможности за бърза реакция имаме, толкова по-ефективни можем да бъдем в критични моменти“, подчертава вицепремиерът.

