Пожар изпепели 6 автобуса, сред които ученически, два буса и леки коли в Костинброд. Огънят възникнал в базата на дружество „Общински превози“.

Екипите на РСПБЗН – Костинброд реагирали незабавно и успели да потушат пожара, който започнал да се разпространява и към халето на базата.

През деня компетентните органи извършваха оглед по установяване на причините за инцидента.

От пожарната уточниха за NOVA, че сигнал за инцидента е получен в 04.28 ч. Към мястото на пожара са изпратени 2 ПА от РСПБЗН-Костинброд, 1 ПА от РСПБЗН-Сливница и е предислоциран 1 ПА от 09 РСПБЗН при СДПБЗН.

На място се отзовали и служителите от автопатрула Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача била да се уверят, че няма пострадали граждани, уточняват от полицията. Виждайки, че огънят бързо се разраства и обхваща паркираните в обекта превозни средства, двамата взели ключово решение и се хвърлили в действие. Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Ивайло Пенев се качил зад волана и извел седем автобуса на безопасно разстояние от зоната на пожара. След това останали на място и продължили да оказват активно съдействие на пожарните екипи.

„Аз и колегите от районното по най-бързия начин успяхме да изкараме други пет автобуса, които бяха в редицата. Имахме късмет че ключовете бяха на тях”, сподели Мариан Младенов, общински съветник.

„Колегата, който е тръгвал да изкарва автобусите за първа смяна, е забелязал дим в автобусите”, поясни полицаят Ивайло Пенев.



Изгорелите автобуси превозват над 2 хиляди души. Общината създаде кризисен щаб.

„Очакваме помощ от общината, Общински съвет, защото е затруднен бюджетът и нещата са розови”, обясни Михаил Геошев, управител на дружество „Общински превози – Костинброд”