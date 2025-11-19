При 27% от проверените от МОСВ водни обекти по Черноморието има нарушения. Това заяви министър Манол Генов след анализ на резултатите от извършената инспекция от екипи след наводненията от 3 октомври.

Инспектирани са над 20 обекта, които обхващат 52 речни участъка – 16 на Северното и 36 на Южното Черноморие. В 38% е спазена нормативната уредба, а за останалите е необходимо почистване и наблюдение. Най-засегнати са Св. Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природни зони под защита като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние.

При обходите на терен проверяващите са установили 14 речни участъка с нарушена проводимост, 7 покрити или вкарани в тръби, 9 са със строителство върху тях, при 6 са направени корекции, 5 са коригирани и почистени. Само 8 участъка са некоригирани, но са почистени, 10 са некоригирани и непочистени, а при едва 20 участъка няма нарушения.

„Установихме също, че на много места върнати участъци не са отразени от кадастралните карти. Това не е грешка на кадастъра. Когато са правили тези карти, някой е трябвало да го заяви пред съответните компании, които са били в наети", поясни Генов.

Анализирани са и причините за бедствената ситуация. Наводненията по Южното Черноморие, включително в района на Елените и Царево, са в резултат на критична комбинация от природни и антропогенни фактори и неспазване на изрични законови процедури – комбинация, довела до фаталните последици, сочи анализът.

Редактор: Габриела Павлова