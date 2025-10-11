В „Темата на NOVA” тази седмица журналистът и водещ Николай Василковски и операторът Йордан Илиев тръгват по следите на бедствието, което за пореден път потопи Черноморието. Екипът търси решения и отговори на въпросите какво причинява почти апокалиптичните наводнения, защо броят им расте лавинообразно и как могат да бъдат избегнати.

Авторът Николай Василковски показва как са изглеждали ваканционно селище Елените, брегът около Свети Влас и село Лозенец през 2003 година. Две десетилетия по-късно крайбрежието е почти изцяло урбанизирано. Междувременно почти всяка година водни стихии заливат Черноморието. Равносметката е все по-зловеща – погубени животи, унищожени домове, щети за милиони. От наводнението в „Аспарухово” през 2014 година до днес хиляди хора, пострадали от бедствията, продължават да живеят със спомена за преживените загуби. В повечето случаи институциите отсичат, че вината е била на природата.

Отново октомври, но в наши дни. Поредният есенен циклон удря Южното Черноморие. За 2-3 дни валежите са в пъти над месечните норми. Под вода са Царево и Свети Влас, но най-лошото се случва във вилното селище Елените. Загиват четирима, като двама от тях губят живота си, докато се опитват да помогнат и да спасяват други. Оказва се, че голяма част от курорта с хотелите, ваканционните къщи и аквапарка са построени в дере.

Случилото се е било „бомба със закъснител, която просто е чакала момента да избухне”, обяснява доц. д-р Стелиян Димитров от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет. „Това е затрупано незаконно сметище. То се намира малко по-нагоре под дерето, точно преди хидротехническото съоръжение, което всъщност трябва да заусти това дере и да го покара по подземен път до морето”, казва експертът, който прави обследване на района непосредствено след бедствието. Очаква се държавната и местната власт да продължат да нищят мозайката от документи и факти. Ще трябва да се заровят в архивите поне 20 години назад, за да установят кое е законно и кое не.

Междувременно учените вече са наясно какво точно се е случило. След прецизно картографиране на терена и анализ на данните веднага след наводнението е изграден триизмерен модел на вълната, ударила Елените. Симулацията показва очевидното – неправилно изградена инфраструктура и застрояване в самото корито на реката. „Симулацията е много примерна, тъй като в момента тя взима предвид, че има изграден канал, който е действащ, т.е. не е запушен, а всъщност точно в началото на този канал нашето теренно обследване установи, че първо той се запушва от кал, от дървета, от наноси и реално вълната започва да заобикаля това съображение. По този начин то абсолютно спира да функционира”, обяснява един от авторите на проекта – Кристиян Георгиев от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии. От Центъра за пореден път призовават държавата да започне картографиране на дерета като тези в Елените и Царево, и то не само в рамките на населените места, но и по целия водосбор по-високо в планината.

Вероятно хидроколекторът, който преминава под Елените, е граден по методика и нормативна уредба отпреди 50 години, обяснява доц. Венци Божков от Хидротехническия факултет към Университета за архитектура, строителство и геодезия. „Данните, с които са заработени приложенията в тази методика, са данните, набрани в нашата страна до 1970 година. Данните, набрани от 1970 година досега - повече от 50 години, не са използвани за да осъвременят приложенията на тази методика. Всъщност проектантите са използвали вероятно тази методика, следвали са я, получили са резултати, които нормативно са ОК, но надеждността им аз бих я оспорил”, казва доц. Божков.

Ако някой си мисли, че поредните водни бедствия са изключение, напротив – всички научни данни сочат, че подобни кризи ще има все по-често. И ако не вземем под внимание климатичните промени днес, ще страдаме още повече занапред, предупреждават изследователите. Според експерта по геопространствени системи ас. Стоян Вълчев ние трябва да се адаптираме към тези климатични промени. „И колкото по-бързо и адекватно го направим, толкова по-малко човешки жертви, толкова по-малко материални щети ще имаме за годините напред”, категоричен е той.

1920 година. Още тогава, преди цяло столетие, известният тогава хидроинженер Мавров пише за нещата, които наблюдаваме днес. Разказва за екстремните суши и наводненията след тях, за поройните реки, прииждащи със страшна сила. Неговият труд носи името „Неуредицата във водното дело у нас” и в него ще прочетем за анархията в администрацията. Познати проблеми, очевидно раздиращи институциите до съвременността, обяснява доц. Божков. „Просто ще видите, че преди 100 години е било същото и нищо не се е променило. Така че винаги, когато човек е правил опит в тая насока да открадне ли, да излъже природата, винаги му се е връщало рано или късно”, посочва ученият.

