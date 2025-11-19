"Управляващите да си намерят изхода от тази ситуация като са извършили това нарушение. Не съм аз човекът, който ще го назове макар да имам няколко идеи. Но преди всичко трябва да е ясно, че този референдум е противоконституционен поради редица причини. Имаме произнасяне на Конституционния съд по темата. Важно е да изясним, че това, за което се е произнесъл Конституционният съд, касае правото на Киселова да не вкара предложението на президента в пленарна зала. Само това. Това казва Конституционният съд сега". Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA News депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов, коментирайки казуса, който се създаде след решението на КС за референдума за еврото, предложен от Румен Радев.

Припомняме, че според магистратите предишният председател на парламента Наталия Киселова неправомерно е върнала искането на Румен Радев за референдум за въвеждане на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание. Мнозинството в парламента казва, че темата отдавна не е в полето на депутатите. Според Румен Радев това не е вярно.

Иванов беше категоричен, че "управляващите, които държат ръководството на парламента, да си намерят решение". "Ние сме с ясна и последователна позиция, че този референдум е противоконституционен. Нямаме свян да изразим това в пленарна зала. Какъвто свян, видимо, са имали управляващите, за да предпазят БСП от гласуване. Но това е техен проблем. Ние сме с много ясна и последователна позиция", подчерта депутатът.

И допълни: "Какъв референдум по въпрос, който сме решили още по договорите за присъединяване? И нещо повече – това съобразно българското законодателство е незаконно действие".

"България е избрала своя път. Влизането в еврозоната има един огромен плюс – и плюсът е, че както от яйцата можеш да си направиш омлет, но обратното не е възможно, така и веднъж влезем ли там – няма излизане. Това чертае ясна европейска перспектива на България. И това е една от малкото хубави новини за страната ни, на която ставаме свидетели сега на фона на абсурда, който виждаме в бюджета, който ни се предлага, и всички други проблеми в държавата", изтъкна той.

По думите му ПП-ДБ няма да подкрепят този бюджет, защото е проинфлационен и не е реформаторски. "Защото управляващите, както обещаваха една година наред – от премиера до министрите и до лидерите на партии – че няма да вдигат данъци, няма да увеличават осигурителната тежест - сега сториха точно обратното. Нещо повече, в този му вид този бюджет е акумулатор на инфлация. Той ще доведе в средносрочен план до бедност, до още инфлация и до икономически проблеми в държавата. Нашата оценка е, че той ще доведе до румънски сценарий, от който връщане назад ще има само с много болка, много политически щети и с носене на отговорност".

Той подчерта, че лично е подписал законопроект - предложение на "Демократична България" – за съкращение с 15% в администрацията. "На следващо място искаме държавните служители да започнат да плащат осигуровките си. Толкова е просто. Всички български граждани го правят, само държавните служители не. Това е един архаизъм, с който трябва да се приключи. На следващо място искаме тази администрация да стане електронна. И пенсионерите в системата на МВР да бъдат освободени. Това са три прости стъпки, които предлагаме, а управляващите мълчат по тази тема", заяви той.

И допълни: "Този бюджет представлява война и удар срещу средната класа".

Редактор: Станимира Шикова