Министерството на финансите публикува официална позиция в отговор на политически критики, че новото изискване за електронно отчитане чрез специален софтуер е „тежест над бизнеса“. Според ведомството промените, заложени в Проектобюджета за 2026 г., целят борба със сивата икономика и укриването на приходи и са част от мерки за бюджетната рамка, публикувана наскоро.

Министерството пояснява, че чрез промени в Закона за ДДС се въвежда изискване производителите и дистрибуторите на софтуери за управление на продажбите да декларират в НАП, че техният софтуер отговаря на условията, описани в приложение 29 на Наредба Н-18. Тези изисквания не се променят, а мярката влиза в сила от април 2026 г.

Ще се стигне ли до промени в спорния бюджет за 2026 година?

Задължението не се отнася до търговците или магазините, а само до фирмите, които произвеждат или дистрибутират софтуер. Това става ясно от изявлението.

Според данни на НАП в момента близо 5 943 търговски обекта, управлявани от 4 272 фирми, използват СУПТО (софтуер за управление на продажбите), а в публичния списък на агенцията фигурират 120 различни софтуера, за които вече са подадени декларации за съответствие.

Министерството обосновава предложението с многобройни случаи на укриване на реален оборот, идентифицирани при проверки. В някои обекти, твърдят от НАП, се използват софтуери, които позволяват невинаги да се подава команда към фискалното устройство и вместо истински фискален бон да се отпечатва имитация, което според Министерството е довело до укрит оборот между 30 % и 70 %.

То алармира за практики, при които данните, генерирани от софтуера, се манипулират или изтриват — понякога те се съхраняват на отдалечени сървъри и достъп до тях по време на ревизии не се предоставя. Според финансистите мярката ще повиши приходите в бюджета чрез по-точно отчитане и ще засили конкуренцията на пазара, като изравни условията между фирмите.

Редактор: Ралица Атанасова