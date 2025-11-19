Близо 1/3 от проверените водни обекти по Черноморието са с нарушения. Данните съобщи министърът на околната среда и водите Манол Генов след проверките, които бяха направени по Южното и Северното Черноморие. Те бяха извършени в периода 7-24 октомври по заповед министър Генов и обхванаха над 20 водни обекта.

До проверките се стигна след наводнението от 3 октомври, когато под вода остана вилно селище Елените. Тогава загинаха четирима души. Вече месец и половина в селището няма ток, канализацията не функционира, а институциите търсят виновниците за потопа.

Манол Генов: При 27% от проверените водни обекти по Черноморието има нарушения



Докладът на Министерството на околната среда и водите твърди,че проверката, разпоредена от Генов е установила нередности в 27% от проверените речни участъци. По време на инспекцията са проверени 52 речни участъка - 16 по Северното и 36 по Южното Черноморие.

При обходите на терен проверяващите са установили 14 речни участъка с нарушена проводимост, 7 покрити или вкарани в тръби, 9 са със строителство върху тях, при 6 са направени корекции, 5 са коригирани и почистени. Само 8 участъка са некоригирани, но са почистени, 10 са некоригирани и непочистени, а при едва 20 участъка няма нарушения. Това каза още Генов.



Най-голям проблем имало в урбанизираните територии Св. Влас, на Елените, на Лозенец и Царево, където е констатирана намалена проводимост на водните течения, но властите обещаха, че ще бъдат взети мерки.

„От една страна, пълна инвентаризация и актуализация на водните обекти по цялото Черноморие. От друга страна, възнамеряваме да засилим контрола върху застроените участъци или тези с намалена проводимост. Ще наложим санкции, когато бъдат установени извършителите”, заяви инж. Явор Димитров от Басейнова дирекция Варна.

27 са преписките конкретно за вилно селище Елените.

„Но там няма нито едно съгласуване в разрез със закона и да е извършено от органите на МОСВ. Всички решения са вземани на ниво община и строителство. Не е забранено да покриеш речно корито, но трябва да го покриеш по съответния начин - след съгласувания, изчисления, хидроложки прогнози. Да направиш сграда обаче е крайно недопустимо”, допълни Генов.



Собственици на апартаменти в комплекс „Негреско”, за който има издаден акт за незаконно строителство, са категорични, че контролът през годините е бил формален.

„Нарушенията не са възникнали от вчера и след потопа, който се случи в Елените. Това според мен е резултат на системно неглижиране на задълженията от страна на всички компетентни органи. В момента чакаме ДНСК да издаде заповед за премахване на някои от обектите, тъй като има издаден констативен акт, срещу който подадохме възражения”, подчерта Любомир Петров, собственик имот в Елените.



А заради липсата на ток и канализация в Елените собствениците сами разчистват щетите - плащайки за тежка техника. Ядосани са на институциите.

„Хотел не може да се издигне за една нощ. Нали той е строен с месеци и години. Явно няма документи и излиза,че ДНСК разрешава Акт 16, но без да има документи”, смята друг собственик на имот в Елените – Динко Енчев.