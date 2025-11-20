Глобалната средна продължителност на живота се е покачила от едва 32 години през 1900 г. до над 73 години през 2023 г. У нас, според последните данни на НСИ, очакваната средна продължителност на живота 2022–2024 г. е 75.6 години, което е ръст от 2.1 години спрямо предходния период. Какви са научните причини за това да живеем по-дълго и да остаряваме по-бавно? Как нашият начин на живот и технологиите променят процеса на стареене? И как трябва да адаптираме обществените системи, за да отговорят на новата реалност? Отговорите от вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Медицината на дълголетието – новият път към по-здраво остаряване

Тя обясни, че хората се научават да се грижат повече за себе си и начинът, по който живеем днес, е много по-добър от този преди години. По нейни думи „ние живеем толкова бързо, че нямаме време да остареем”. Александрова смята, че това, което ни държи и движи е любовта.

Тя посочи, че според изследване на СЗО броят на хората над 65 години са повече от тези под 5-годишна възраст. Очаква се до 2050 г. този брой да се удвои. Александрова каза, че идеята е 21 век да бъде времето на здравословното стареене.

Проф. Александрова обясни какво представляват стареещите клетки. Те се появяват съвсем рано и са „зомби клетки” – не могат да се делят, но „не искат и да си отидат”. Част от тях – до 70% отделят биологично активни молекули, които насърчават развитието на различни патологични процеси. Тези клетки могат да предадат стареенето и на околните. Имунната ни система може да си разпознае и да ги унищожи, но с възрастта тази способност отслабва и клетките се натрупват. А това води до редица сериозни състояния.

На този етап няма одобрено лекарство.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова