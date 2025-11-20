Депутати на „Продължаваме Промяната – Демократична България” дадоха брифинг в Народното събрание заедно със сдружение „Боец”. Поводът е уволнение на полицай от районното управление в Добрич. Чуха се конкретни обвинения към депутата от „ДПС - Ново начало” Калин Стоянов.

Мъжът бил уволнен след дисциплинарни проверки. Полицаят първо е участвал в акция, при която е открит тефтер на парламента, в който е водена черна каса на ресторант, а при друга -участвал в проверка на кола, в която са открити пакети с наркотици.

Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София

Бойко Рашков заяви, че миналата година в Добрич при превозване на наркотици е била спряна кола, управлявана от активист на ДПС-НН. В автомобила са открити над 80 пакета наркотици. По думите му човекът е бил задържан и освободен, без да бъде привлечен като обвиняем, докато срещу полицая, установил случая, е започнала още по-активна проверка.

От сдружение”Боец”, на чието разследване се позоваха от ПП–ДБ, отправиха обвинения към депутата от ДПС- НН и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

Калин Стоянов отрече твърденията: „Не знам за какви тефтери, тетрадки и наркобанди говори този човек. По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии – не. Важно е да се знае, че срещу него водя гражданско дело и днес имам основание да заведа още едно. Благодаря.“

От ПП–ДБ заявиха, че ще поискат изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и сформиране на анкетна комисия по случая.

Редактор: Дарина Методиева