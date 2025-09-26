Снимка: Мартин Керефейски
-
Росен Желязков ще държи реч пред Общото събрание на ООН днес
-
Русия отказа да коментира предупрежденията на НАТО за сваляне на нарушители в небето на Алианса
-
2.3 трилиона евро за следващата финансова рамка на ЕС: Къде сме ние?
-
Бъчварова: Отсъства политическия дебат за света, в който живеем
-
Делегати напуснаха залата на ООН при речта на Нетаняху
-
Експерти: Радев напуска лексиката и поведението на президент
Той е организиран от гражданско сдружение „Боец”
Втори ден пред централата на „ДПС-Ново начало” в София се провежда протест, организиран от гражданско сдружение „Боец”. Полицейското присъствие в района е засилено. Недоволството минава под надслов „За свободна България без Пеевски и Борисов”, а организаторите от „Боец” работят по създаването на национално обединение.
Хората призовават при тях да отиде областният управител на столицата Стефан Арсов и директорът на ДНСК заради решението сградата на улица „Врабча” 23 да бъде дадена за партийна централа на „ДПС-Ново начало”. Хората настояват и за освобождаването на варненския кмет Благомир Коцев.
Движението по булевард „Васил Левски” не беше блокирано.
Последвайте ни