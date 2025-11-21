Бюджетът на държавата за 2026 г. беше приет на първо четене в пленарната зала на Народното събрание днес.

ПП-ДБ обявиха, че готвят окупация на парламента във вторник, когато се очаква да започне окончателното гледане и гласуване на сметката за държавната хазна за догодина. Управляващите видяха в това опит да се блокира първият бюджет на държават в евро.

Депутатите удължиха работното си време до приключване на дебатите и приемане на бюджета за 2026 година на първо четене. Пленарният ден започна с няколко процедури по проверка на кворума, а искането дебатите да се излъчват пряко по обществената телевизия беше отхвърлено. Министърът на финансите Теменужка Петкова представи проектобюджета от парламентарната трибуна.



В него се предвижда 3 процента дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро.

Максималният осигурителен доход също се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро. Други промени спрямо тази година - с два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%.

На първо четене: Парламентът прие бюджетите на ДОО и на НЗОК





Припомняме, че работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да го обсъдят заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Политическите коментари

Фискалната политика цели да гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси, заяви от парламентарната трибуна финансовият министър Теменужка Петкова.

"Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа, изразено като дял от Брутния вътрешен продукт за 2026 година, е дефицит от 3% от БВП. Размерът на бюджетното салдо на сектор "Държавно управление" на начислена основа, изразен като дял от БВП за 2026, е също дефицит от 3% от Брутния вътрешен продукт. Предвижда се държавният дълг да достигне 37,6 милиарда евро или 31,3% от БВП през 2026 година", коментира тя.

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов причината за протеста на "Продължаваме Промяната" е бюджетът. Той заподозря скрита цел в организирането на протестите преди влизането на страната ни в еврозоната. И разкритикува заканите за окупация на парламента от страна на ПП-ДБ следващият вторник, когато се очаква бюджетът се гледа на второ четене.

"Това, че влизаме в еврозоната, не може да не притеснява ПП-ДБ. Протестите им целят да не се приема бюджет в евро. Тези хора ме арестуваха. Много хора бяха на протеста, но само софийската администрация е 1000 души. Целта им е да окупират парламента, да не се приеме фискална рамка. Съгласен съм с думите на Кирил Петков, че решетките коват лидери - благодарение на моето задържане възстанових силата на ГЕРБ. Трябва да променим избирателния закон, така че да дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус - по 15-20 депутати", каза Борисов.

Председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев отбеляза, че протестът на формацията е показал мнозина недоволни от политиката на правителството и внесения бюджет за 2026 г.

"Чрез него ще се бръкне в джоба на хората, за да се напълни касичките на властта. Хората са възмутени и от липсата на справедливост при арестите на Коцев и Барбутов. Следващият протест ще бъде във вторник, защото безпрецедентно бяха намалени сроковете за внасяне на предложения между четенията - на 4 от 7 дни. Така ще минат до понеделник и във вторник ще се гледа в комисии. Ако нещо може да се промени за добро в бюджета, то е по време на второ четене именно в парламентарните комисии. Ако се измести второто четене, ще изместим и протеста. Правителството отказва да чуе гражданите и работодателските организации. С параметрите на бюджета Законът за публичните финанси беше нарушен поне три пъти. Преразпределението е над позволените 40%, бюджетът се внася със закъснение без съгласуване с НСТС. Виждаме бързане, за да се ограбят граждани. Няма значение дали план-сметката е в евро, рубли или турски лири. Ако се краде от нея - ще бъдем против", категоричен бе Василев.

Според „Възраждане” ако бъде приет този бюджет, това ще доведе до фалит на държавата. „Тук въпросът вече не е дали държавата ще фалира, а кога. Тя няма средства, с които да изплаща тези дългове, поради една много проста причина — нашата икономика не работи толкова”, заяви Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

„В момента се чудят как и по какъв начин да влязат в джоба на всеки един от нас. Затова направиха и поправките в Закона за движение по пътищата, с които въведоха средната скорост и глобите се увеличиха в пъти, а жертвите не намаляха. Затова и в момента коментират вкарването на тази система СУПТО", каза Костадинов. „Единственото нещо, което на нас ни остава, е да направим необходимото, за да свалим това правителство”, добави партийният лидер.

От „Възраждане” подкрепят и готвения протест от ПП-ДБ. „Имаме опасения, че това, което те казват, ще се размине в крайна сметка с делата, които искат да постигнем”, каза Костадинов. Той обяви, че са събрали подписи, за да внесат в КС искане за обявяване на противоконституционни на текстовете в законопроекта за Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Дебатът в пленарна зала

По време на дебатите в пленарната зала опозицията ясно показа несъгласието си с параметрите на държавния бюджет. Критики имаше към всяко перо, както и към новия софтуер на НАП.

„Една колосална глупост, която се предлага за втори път в Закона за бюджета – СУПТО, което значи софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. Но министърът на финансите дори не знаете какво значи това съкращение”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„От какво се страхувате? Недейте да заблуждавате бизнеса и гражданите, че някой ще им налага тежест. Ако смятате, че трябва да има повече приходи в бюджета, подкрепете го това”, заяви Теменужка Петкова.



Спор имаше и за заплатите в сектор сигурност. „Първо са дадени крайните резултати както в задачи за тройкаджии и после са направени самите задачи”, заяви Николай Радулов, депутат от МЕЧ.

„Съвсем умишлено събрахте в един кюп всичко в сектор „Сигурност”, подчинихте го на вашето решение, че всичко ще е за персонал”, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Маноил Манев.

Таванът за нов дълг до 10 млрд. евро също предизвика спор.



„Това е бюджет на фалита. Има предвидени нови 21 млрд. лв. дълг за тази година, с което парите, които ще се изтеглят само за 2 години са повече от 40 млрд. лева”, заяви Костадин Костадинов.

„България е в челните места по най-нисък дълг в ЕС. Години наред се прилага практиката от 2022 г. насам да се поддържа традиционен дефицит от 3%. Колкото повече се увеличава брутният вътрешен продукт, толкова в абсолютна стойност и дефицитът расте. Този дефицит трябва да се финансира и той се финансира чрез дълг”, заяви Теменужка Петкова.

За пореден път от БСП обявиха, че социалните разходи в бюджета са лично тяхно дело и техен успех.



„Бюджет 2026 показва посоката ни следващите години и дали ще е страна, която обръща гръб на гражданите”, заяви Атанас Атанасов, депутат от „БСП-Обединена левица”.