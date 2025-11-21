Цената на хляба ще започне да се променя, предупреди председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева, пред БНР . По думите ѝ производителите са изправени пред нарастващ натиск от няколко посоки, който прави поскъпването неизбежно.

Кукушева обясни, че през 2026 г. се очаква ръст на цените на храните заради увеличения административен и данъчен натиск от страна на държавния бюджет, включително по-високи осигуровки. Като втори фактор тя посочи повишените енергийни и транспортни разходи, които директно увеличават себестойността на продукцията.

На трето място, според нея, идва и новата административна тежест от таксите, които Българската агенция за безопасност на храните възнамерява да събира. Тя уточни, че тази тарифа е била предложена отдавна, но публикуването ѝ сега допълнително утежнява ситуацията за бизнеса.

Председателят на браншовия съюз беше категорична, че производителите не могат да поемат за своя сметка тези натрупващи се разходи за дълго време. "При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя", добави Кукушева.

Редактор: Мария Барабашка