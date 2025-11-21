В италианските Алпи една вековна традиция оживя отново. В селището Волон, в долината Ая, местните жители запалиха старинната общинска фурна, построена още през 1898 година. Така те възродиха обичай от миналото, когато всяко алпийско село е пекло хляб само веднъж годишно – преди Коледа.

Днес това вече не е въпрос на нужда, а на общност. Фестивалът „Ло Пан Нер“, посветен на ръжения хляб, събра десетки доброволци, които месят, пекат и празнуват заедно. В десетото му издание участваха 65 села от долината Аоста. Така за един ден димът от фурните отново се издигна над планините, а ароматът на прясно изпечен хляб вдъхна нов живот на малките алпийски селища.

Хлябът в Германия - над 3200 вида и под закрилата на ЮНЕСКО

„Това е традиция, която датира от незапомнени времена. Днес тя се е превърнала във фолклор, но някога е била жизненоважна необходимост. Хлябът се е изпичал, за да се осигури оцеляването – особено във времената преди появата на картофите и царевицата, използвана за брашно. Тези продукти достигат до долината Аоста едва в началото на XIX век“, заяви Саверио Фавре, експерт по местните традиции.

