Французите често могат да бъдат забелязани да се разхождат с дълги багети под мишница или с наклонени барети, докато карат велосипеди, натоварени с хрупкав хляб. Тези кинематографични сцени са приятни, но когато нещата се разгледат сериозно, както германците обикновено правят, става ясно, че най-добрият хляб в света идва от Германия, разказва CNN.

Германците имат повече разновидности хляб, отколкото повечето други народи. Според регистъра към Германския институт за хляб в страната вече са официално признати над 3200 вида. През 2015 г. германската хлебна култура е включена в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.

Един ключов немски израз произлиза от тези питателни хлябове: една от думите за „работа“ е broterwerb, което буквално означава „придобиване на хляб“.

Хлябът е основна част от почти всяко хранене в Германия – на закуска, по време на почивка (понякога наричана pausenbrot, или „почивен хляб“), както и на вечеря, abendbrot – буквално „вечерният хляб“. „Продава се като нарязан хляб“ е германска поговорка, описваща стоки, които се разпродават изключително бързо.

Хлябът дори има своя звезда по телевизията - говорещият хляб на име Бернд се превръща в популярен герой сред местните деца. Комедийният сериал „Бернд хлябът“ (Bernd das Brot), воден от едноименния герой, се излъчва по детския канал KI.KA от 2000 г.

Пощенската служба дори пуска марка с лозунг „Германска хлебна култура“, която влиза в продажба през 2018 г. Защо обаче германците са толкова запалени по хляба, гевреците и хлебчетата?

История, изпечена във фурната

Една от причините за огромното разнообразие от хлебни изделия в Германия е фрагментираната ѝ история до XIX век. Страната представлява съвкупност от стотици малки херцогства и кралства всяко със своя собствена култура, диалект и вид хляб.

Към тази мозайка през Средновековието се прибавят и редица успешни и развиващи се градове, които също се стремят да привличат търговци и нови заселници. Някои от тях предлагат изключителни хлебни изделия. Германия няма толкова слънчев климат, колкото южна Франция или Италия, а много райони не са подходящи за производство на пшеница, поради което зърна като ръж и лимец растат по-добре там. Пшеничните хлябове остават по-характерни за южните градове като Мюнхен и Щутгарт.

Основният двигател на това изобилие от хляб е нуждата на фермерите, търговците и херцозите от нещо питателно, което да ги подкрепя в често студените и дъждовни дни. Затова и до днес германците обикновено консумират квасен хляб, приготвен от ръжено, лимецово и пшенично брашно, обогатен със зърна и семена.

Германският хляб е тежък и плътен. Той буквално „надделява“ над пухкавите фокачи или чабати. Печивото обаче не се разпространява в останалата част на Европа. През 1792 г. Йохан Волфганг фон Гьоте записва, че по време на военна кампания във Франция предложил от своя тъмен ръжен хляб на двама пленени французи, но те веднага избягали обратно към собствените си редици.

Най-добрият и най-вкусният

Днес, докато в други държави камионите за храна предлагат тако и бургери за обяд, Германия се придържа към традиционните пекарни, които предлагат belegte brötchen – хлебчета с различни пълнежи – истинската германска бърза храна.

Разнообразието от хлебни изделия може да бъде малко объркващо - има селски хляб, смесен хляб, хляб от каменна пещ, слънчогледов хляб, тиквен хляб, хляб с пет вида семена и т.н. Просто посетете местна пекарна, или bäckerei, и опитайте. Всичко е вкусно. А ако обичате сладки неща, повечето пекарни имат и сладкарница, или konditor, така че има изобилие от торти и сладкиши.

Германците пекат питателен пълнозърнест хляб много преди възраждането на органичната здравословна храна. Макар че някои вериги супермаркети започнаха да пекат собствени изделия на място, повечето германци се кълнат в кварталната си пекарна, а в действителност повечето супермаркети имат прикрепена малка местна пекарна.

Да бъдеш пекар продължава да бъде високо уважавана професия, а германските преминават през високо ниво на творческо обучение, каквото повечето други държави нямат. В Германия съществуват стандарти за качество и размер на хляба, а всяка година Германският институт за хляб обявява „хляба на годината“. През 2025 г. това е nussbrot – орехов хляб.

Насъщният все още е основен елемент от германската диета и култура, въпреки че някои от утвърдените по-големи пекарни имат проблеми с наемането на пекари през последните години, тъй като все по-малко млади хора проявяват интерес към усвояването на тази трудоемка професия.

Това не означава, че няма занаятчийски пекари, които се опитват да създават нови видове хляб за световна публика в модерни градове като Хамбург, Берлин или Мюнхен. Част от пекарните работят за създаването на нови, вкусни изделия, като същевременно остават здраво свързани с традицията на германското майсторство.

Някои от най-вкусните видове немски хляб

🍞 Brötchen (хлебчета): Това е стандартното бяло хлебче, което обаче не навсякъде в Германия се нарича brötchen. В някои региони се използват собствени названия като semmeln, wecken, schrippen или rundstück (буквално кръгло парче). Има и различни варианти на brötchen със сусам, мак или тиквени семки, които се продават като пълнозърнести хлебчета.

🍞 Milchbrötchen (млечни хлебчета): Вариация на хлебче, направено от пухкаво бяло тесто с добавено мляко, често с прибавени стафиди или шоколадови парченца – любимо на германските деца на закуска.

🍞 Hörnchen: Друга закуска, характерна за Германия (особено в неделя). Малките рогчета са германският вариант на кроасана, но с повече масло. С подобна полумесечна форма те са вкусни с мармалад или шоколадов крем.

🍞 Vollkornbrot (пълнозърнест хляб): Повечето хлябове по рафтовете на германските пекарни са от тъмнокафявия, здравословен вид, като голяма част от тях са пълнозърнести. Обикновено се консумира с кашкавал или студени меса вечер, а видът vollkornbrot е законово защитен – изисква се поне 90% от брашното да е пълнозърнесто.

🍞 Pumpernickel: Богат тъмен хляб, приготвен изцяло от ръж, произхождащ от северните райони на Германия и един от най-известните германски хлябове. Pumpernickel се пече дълго време на ниска температура и често се поднася като предястие с краставици или риба. Толкова е популярен, че дори повечето супермаркети в Германия го предлагат нарязан на тънки филийки в малки опаковки.

🍞 Roggenbrot (ръжен хляб): Това название обхваща всички ръжени хлябове, различни от pumpernickel, и варира значително по плътност и цвят в зависимост от регионалните рецепти и предпочитания.

🍞 Katenbrot: Още един тъмнокафяв и грубо смлян пълнозърнест хляб. Katenbrot означава хамбарен хляб и, подобно на vollkornbrot, е традиционен елемент на германската вечеря – най-вкусен с кашкавал и студени разядки.

🍞 Sonnenblumenbrot (хляб със слънчогледови семки): Както подсказва името, този хляб е обилно поръсен със слънчогледови семки и има леко сладък вкус, което го прави здравословен избор за закуска. Опитайте го с крема сирене и плодов мармалад – вкусът е чудесен.

🍞 Dreikornbrot/Fünfkornbrot (трохлебен/петхлебен хляб): Тези разновидности на пълнозърнестия хляб са сред най-здравословните в Германия. Приготвят се от комбинации от пшеница, ръж, ечемик, овес и царевица и могат да се консумират на закуска, обяд или вечеря. Особено вкусни са поднесени със супа.

🍞 Brezel (претцел): Този питателен специалитет, понякога поръсена със сол, произхожда от южните части на Германия, където се нарича brez’n (а brezel в останалата част на страната). Намазан с масло, той е перфектна закуска, която придружава баварската бира в мюнхенската бирена градина.

Ето така изглежда германската хранителна култура – тя не се изчерпва само с кисело зеле и наденици. И до днес тя се подхранва от ежедневния хляб. Германски пекарни има по целия свят: в Гоа (Индия), Дъблин (Ирландия), Ню Йорк и на много други места. Затова следващия път, когато пожелаете да изпитате германската ефективност, просто опитайте едно парче квасен хляб с хубаво германско сирене и масло отгоре. Ще откриете, че германският хляб наистина е най-добрият в света.

Редактор: Цветина Петрова