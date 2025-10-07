Кубинският сандвич, известен още като кубано, е популярно ястие в Южна Флорида, където много кубинци се заселват от началото на 20-ти век. Тези вкусни, препечени сандвичи определено са любимата закуска на жителите на Тампа и Маями, Флорида. Предлагат се в повечето ресторанти и закусвални в тези градове и със сигурност е една от местните културни особености.

Как се приготвя кубински сандвич

Сандвичът се приготвя от подредени пластове от сладка шунка, печено свинско филе, швейцарско сирене и кисели краставички, разположени между резен кубински хляб. Ключът към разкошния вкус се крие в изпичането му в преса за сандвичи, докато съставките не само станат топли, но се и поразтопят. Пресата се натиска леко, а хлябът получава лека хрупкава коричка. В традиционния кубински сандвич се се слага майонеза, маруля, лук, чушки или домати. Маслото и горчицата обаче са по избор.

Снимка: iStock

Най-важната част от кубинския сандвич е хлябът. Това не е обикновен хляб, а кубински хляб. Местните смятат, че той не може да бъде намерен извън Тампа или Маями. Италианският или френският хляб са приемливи заместители в други части на страната, но не са същите. Кубинският хляб е известен с напукването или разслояването си по средата на кората. Той е дълъг, и хрупкав, и мек, а дъщо така и много вкусен. Интересното при него е, че съдържа свинска мас.

Историята на кубинския сандвич

Кубинският сандвич се е превърнал в емблематичен символ на района на залива Тампа в продължение на поколения. Известен с вкусните си комбинации от вкусове и текстури, Тампа го е обявила за свой. Истинският произход на кубинския сандвич обаче е обект на оживени дебати, тъй като и Тампа, и Маями твърдят, че са го изобретили. Истината е, че никой от двата града не го е направил, но те са изиграли важна роля в превръщането на сандвича в това, което е днес.

В Куба сандвичът не е бил известен като кубински, а просто се е наричал сандвич. Традицията на приготвянето му идва от началото на 16-ти век. В страната това е популярната улична храна, наречена „сандвич миксто“.

Снимка: iStock

Всъщност, преди кубинските производители на пури да дойдат в Тампа, те са живели в Кий Уест, Флорида. Шунката и сиренето в Куба са донесени от испанците.

♦ 1870-те години – Тъй като Куба е само на 90 мили от Кий Уест, Флорида, много кубинци се преместват в Кий Уест, Флорида, в края на 1800-те, за да избегнат испанското управление. Кубинските производители на пури също искат по-безопасно място за производство. В Кий Уест е имало 29 фабрики, произвеждащи 171 000 пури на ден. Това бележи началото на значително кубинско влияние в Кий Уест и останалата част от Флорида, което продължава и днес.

Сандвичите били популярни сред кубинските имигранти, които работили във фабрики за пури. Някъде във времето италианският генуезки салам бил добавен към кубинските сандвичи в района на Тампа. В края на 19 век основните етнически групи в град Ибор били кубинци и италианци.

♦ 1896 г. – Първата пекарна, La Joven Francesca Bakery, която пече кубински хляб в Тампа, е основана от сицилианеца Франсиско Ферлита през 1896 г. Тя е основен източник на ежедневен хляб за общността.

През 1922 г. пожар унищожава пекарната, оставяйки само тухлената фурна. Ферлита построява отново по-голяма пекарна и всяка сутрин момчетата за доставки раздават пресен хляб из цялата общност. Хората се събират в пекарната, за да гледат местните новини и да пият кубинско кафе. През пиковите години пекарната може да произвежда по 1500 хляба на ден.

They were open through the 1960’s and at its peak, the Ferlita bakery produced 5,000+ loaves of bread a day! #HHM pic.twitter.com/4IJlS45ctx — Florida State Parks (@FLStateParks) October 11, 2016

Пекарната е затворена през 1973 г. и е отворена отново като Държавен музей на град Ибор - Ybor City State Museum - през 1974 г. като част от музейния комплекс, сега известен като пекарна "Ферлита" - Ferlita Bakery.

During Hispanic Heritage month, we celebrate the culture & history of Hispanic Americans found within #FlStateParks, like 📍 Ybor City Museum State Park. The museum, housed in the historic Ferlita Bakery, traces the rich cultural history of Ybor City & the cigar-making industry. pic.twitter.com/i1E6VCebbS — Florida State Parks (@FLStateParks) October 7, 2021

♦ 1915 г. – Днес La Segunda, семейна пекарна от трето поколение, произвежда по-голямата част от кубинския хляб в Тампа. Първоначалната пекарна е открита през 1915 г. Този кубински хляб е изпечен за първи път от Хуан Мор, основателят на пекарната, който емигрира от Куба след Испано-американската война. Смята се, че формулата идва от определен град в Куба и е доста различна от всичко наоколо. Хлябовете с дължина 90 см имат хрупкава коричка.

♦ 1947 г. – Най-старият магазин за кубински сандвичи в Тампа, Флорида, който все още работи днес, е The Silver Ring Cafe. Това кафене е основано като бар за докери в Ибор Сити през 1929 г. Според историята или легендата на кафенето през 1947 г. собственикът е усетил миризмата на кубински сандвичи, приготвени от персонала му за обяд. Те ухаели и били толкова вкусни, че са включени в менюто като специално предложение. През 1997 г. кафенето се премества в центъра на Тампа и продължава да сервира своите награждавани кубински сандвичи.

♦1959 г. – В Маями, общността, известна като Малката Хавана, е дом на голямо кубинско население, избягало в Съединените щати след Кубинската революция през 1959 г. Общността запазва богатите кулинарни традиции на Куба и е променила начина на хранене в Южна Флорида.

В Тампа в сандвича се слага печено свинско, шунка и салам, но в Маями салам в рецептата няма.

Сандвичът има дори книга, посветена на него - Cuban Sandwich: A History In Layers с трима автори - Андрю Хюс, Барбара Круз и Джеф Хук.