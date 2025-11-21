Софийска районна прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение и е задържала за 72 часа 67-годишен мъж. Той е направил опит да използва неистинско пълномощно пред служител на столичния отдел „Общински приходи“ с цел да му бъде издадена данъчна оценка за апартамент в столицата.

Според събраните до момента доказателства на 14 ноември 2025 г. на бул. „Цар Борис III“ в София обвиняемият съзнателно се е ползвал пред старши инспектор в Отдел „Общински приходи“ от неистински документ. Става въпрос за пълномощно, което било представено като издадено от нотариус от САЩ. На документа бил придаден вид, че упълномощител е жена с инициали Р.Ф. и че подписът в съответната графа е положен от нея в качеството ѝ на собственик на жилище в кв. „Красно село“. В действителност обаче подписът не бил неин.

По случая е образувано досъдебно производство. Предвиденото наказание за това деяние е „лишаване от свобода“. Днес прокуратурата е внесла искане в Софийски районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Мария Барабашка