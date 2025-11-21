Книга за живота и творческия път на певицата с "космически глас" Валя Балканска е пусната от печат. Автор на биографията е Светозар Казанджиев.

Специалната поредица "Дълг и чест" включва художествени и научни съчинения, посветени на владетели, държавници, национални герои, просветители и духовни строители на България. Съвсем заслужено стои името на Балканска сред имената на Момчил войвода, Баба Тонка, Иван Вазов, Николай Хайтов, Дико Илиев и още седемдесет знакови имена от националния пантеон.

Издателят, открил "Хари Потър", се сбогува с книгите​

"Това е разказ за живота и изпълнителското изкуство на Валя Балканска, изповед на една българка, родена в дълбоката провинция на татковината, стигнала със своя труд и талант най-големите сцени на света. Гласът ѝ, записан на златна плоча, отнесен от сондите "Вояджър"1 и 2, отдавна прекоси Слънчевата система и навлезе в дълбокия Космос. Това е възклицание за един глас, озвучил планетата Земя и пренесъл във вечността духа на България, за да пребъдва и тогава, когато нас вече ни няма", казва авторът.

Валя Балканска е една от най-значимите български фигури. Известна е с мощния си глас и култовото изпълнение на „Излел е Делю хайдутин“, включено в Златната плоча на космическите апарати „Вояджър 1“ и „Вояджър 2“. Кариерата ѝ започва на 18-годишна възраст, когато тайно отива на прослушване и става солистка в ансамбъл „Родопи“. Днес гласът ѝ продължава да достига нови космически пространства.

Редактор: Ралица Атанасова