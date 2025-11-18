Издателят, открил „Хари Потър”, се сбогува с книгите, но не и с магията. Бари Кънингам - човекът, който повярва в ръкописа на Джоан Роулинг, се пенсионира след десетилетия, посветени на детската литература. Той остава убеден, че именно историите за приятелство и смелост, като тази на момчето магьосник, правят детските книги вечни.

„Не знаех, че всички са отхвърлили ръкописа, нито че съм нейният последен шанс. Както тя сама каза по-късно – ако не бях аз, може би това никога нямаше да се случи”, заяви Кънингам.

През 90-те години той работи в издателство „Блумсбъри”, където е назначен в отдела за детски книги. След като решава да издаде първата книга за Хари Потър, компанията публикува още шест заглавия от поредицата, превръщайки Роулинг в световноизвестен автор.

„Най-силно ме впечатли силата на приятелството и нуждата на героя да се застъпва за себе си и за близките си. Това беше наистина силно послание. Книгата беше дълга и имаше доста странно заглавие, но не се поколебах. На следващия ден направих предложение за нея и това може би са най-добре похарчените пари в историята на книгоиздаването – малко над 2000 паунда", поясни той.

Кънингам напуска „Блумсбъри” преди да бъде издадена цялата поредица, за да основе собствено издателство за детска литература – „Чикен Хаус”.

От създаването си то издава успешни поредици за младежи, като трилогията „Мастилено сърце” на Корнелия Функе, както и диспотичната поредица "Лабиринтът" на Джеймс Дашнър. Подобно на „Хари Потър”, и двете поредици са адаптирани за големия екран.



„Мисля, че детските книги станаха много по-влиятелни, отчасти благодарение на „Хари Потър", защото изведнъж стана възможно да се печелят пари от детска литература”, добави Кънингам.

Въпреки предстоящото си пенсиониране през декември, той споделя, че се надява да продължи да работи с млади писатели.

Редактор: Габриела Павлова