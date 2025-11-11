Франчайзът „Гремлините“ се завръща на голям екран с нов филм. Warner Bros обявиха, че лентата ще излезе по кината през ноември 2027 г.

Изпълнителен продуцент ще бъде Стивън Спилбърг, а режисьор и съпродуцент ще бъде създателят на „Хари Потър“ Крис Кълъмбъс. Зак Липовски и Адам Стайн ще са автори на сценария.

Други подробности за сюжета и актьорския състав засега не са разкрити.

Брендън Фрейзър и Рейчъл Вайс се завръщат в "Мумията"?

Оригиналният филм „Гремлините“ излезе през 1984 г. и беше режисиран от Джо Данте по сценарий на Крис Кълъмбъс. Хорър-комедията разказва за момче на име Били, което получава като домашен любимец сладко, пухкаво създание, наречено Могвай. Били е предупреден никога да не излага животинчето на ярка светлина, вода или да го храни след полунощ. Когато тези правила са нарушени, гремлинът се размножава и неговите себеподобни опустошават родния град на Били по време на Коледа.

‘GREMLINS 3’ will release on November 19, 2027 in theaters.



Chris Columbus is set to direct. pic.twitter.com/sUbHuupDyO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 6, 2025

„Гремлините“ е касов хит с приходи от 212 милиона долара по света. Продължението „Гремлините 2" от 1990 г. е по-малко успешен във финансово отношение, но се превръна в култова класическа класика.

„Междузвездни войни“ отново се задава на хоризонта на киното

„Малко заглавия са толкова обичани и емблематични, колкото „Гремлините“, и сме изключително развълнувани да го върнем както за дългогодишните фенове, така и за съвсем ново поколение“, заявиха от Warner Bros, които стои зад продукцията. „За нас е привилегия да работим редом със Стивън Спилбърг, Крис Кълъмбъс и целия творчески екип и с нетърпение очакваме публиката да преживее следващата глава от магията, хаоса и сърцето на „Гремлините“ на големия екран през 2027 г.“, допълни президентът на компанията.