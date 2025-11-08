Франчайзът „Мумията“ се завръща на голям екран. Брендън Фрейзър, който участва в трите филма - "Мумията", "Мумията се завръща" и „Мумията: Гробницата на императора дракон“. Негов партньор в първите две ленти е Рейчъл Вайс. В третата част от поредицата участва Мария Бело, а в четъвртата - "Мумията" - Том Круз и Ръсел Кроу.

Режсисьори на поредната част ще бъдат Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет. Те направиха своя пробив в киното с Ready or Not през 2019 г. и са известни с това, че помогнаха за съживяването на поредицата Scream с два филма през 2022 и 2023 г.

Сценарист е Дейвид Когешал, познат от The Family Plan.

Съзвездие на екрана: Анди Гарсия, Дъстин Хофман и още много знаменитости във филма Diamond

Стивън Сомърс е "бащата" на поредицата. Той беше и режисьор и сценарист на първата лента, която върна духа на Индиана Джоунс и неговите приключения, съчетавайки екшън-приключение и романтика с ужасите на отминалото време.

Филмът спечели над 422,5 милиона долара приходи, даде старт на франчайз, който беше едно от големите и надеждни заглавия на Universal в началото на 2000-те. Също така превърна Фрейзър в истинска звезда.

Снимка: Getty Images

Историята има и четири спинофа - "Кралят на скорпионите", като в в първата част главната роля е поверена на Дуейн Джонсън.

Джони Деп влиза в ролята на Ебенизър Скрудж в нова адаптация на "Коледна песен"

Все още не е ясно кой друг от състава на "Мумията" ще се завърне в новата продукция.

Компанията все още не е коментирала новината.

Кариерата на Фрейзър бе съживена с главната роля в „Китът“ , драмата от 2022 г., режисирана от Дарън Аронофски (който е и бивш годеник на Вайс и баща на първия ѝ син). Ролята му донесе „Оскар“ за най-добър актьор. Приблизително по това време Universal започна предварителни разговори с Фрейзър за нов филм „ Мумия“. Следващата роля на актьора ще бъде в комедийната драма Rental Family, която излиза на 21 ноември.

Майкъл Фасбендър в нов сериал за семейство Кенеди (СНИМКИ)

Фрейзър плени сърцата на публиката с филми като "Въздухари" и "Човекът от Енсино".

През последните години Вайс участва в телевизионния сериал Dead Ringers“ и в продукцията на "Марвел" "Черната вдовица". Тя е носител на "Оскар" за ролята си във филма "Вечният градинар".