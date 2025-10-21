Нов драматичен сериал за клана Кенеди е поредният проект, на който Netflix и Chernin Entertainment дават зелена светлина. Лентата е със заглавие "Кенеди" и е базирана на книгата на Фредрик Логевал JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956.

Главната роля е поверена на звездата от Х-men и Assassin's Creed Майкъл Фасбендър, който ще изиграе патриарха на семейство Кенеди - Джоузеф Кенеди-старши.

Снимка: Джоузеф Кенеди-старши и Уинстън Чърчил, Getty Images

Първи сезон ще включва осем епизода.

„Кенеди“ разкрива интимния живот, любовите, съперничествата и трагедиите, които са оформили най-емблематичната династия в съвременната история и са помогнали за създаването на света, в който живеем днес. Започвайки през 30-те години на миналия век, първият сезон проследява невероятния възход на Джо (Фасбендър) и Роуз Кенеди и техните девет деца, включително втория син Джак, който се бори да избяга от сянката на златния си по-голям брат", гласи сторилайна на сериала.

Снимка: Джоузеф Кенеди-старши (вдясно), съпругата му Роуз Кенеди (втората отдясно) и осем от деветте им деца в Лондон. Отляво надясно: Едуард, Жана, Робърт, Патриша, Юнис, Катлийн, Розмари и Джон Ф. Кенеди, който по-късно става 35-ият президент на Съединените щати, Getty Images

Сам Шоу ще бъде шоурънър и изпълнителен продуцент.

Фасбендър е известен предимно с филмовата си работа, като е участвал и във филми като „12 години робство“ и „Стив Джобс“. И двете ленти му донесоха номинации за "Оскар". Освен това е добре познат на публиката и от "Гадни копилета", „Пришълецът“ и много други.

Той е женен за актрисата Алисия Викандър, с която са заедно от 2014 година и имат две деца. Фасбендър и звездата от "Томб Райдър" и Ex Machina си партнират в драматичната лента "Светлина между два океана" на режисьора Дерек Сианфранс.

Снимка: Getty Images

Шоу пък е познат на феновете с работата си по сериалите "Манхатън" и „Касъл Рок“, базиран на произведенията на Стивън Кинг.