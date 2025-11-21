От днес Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ от серията „Българска иконография“. Цената ѝ е 2590 лева (1324.25 евро). Тя е обявена за продан в Българската народна банка и Касов център в София.

Всеки клиент има право на закупуване на само една монета. При покупка е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета като не се предлага на лица под 18 години.

Кралският монетен двор представи монети в чест на Фреди Меркюри

До края на днешния ден монетата ще е налична и в редица частни финансови институции.

Редактор: Ралица Атанасова