Кралският монетен двор във Великобритания представи серия специални монети от две лири в чест на прочутия певец и фронтмен на „Куин“ Фреди Меркюри.

На монетата той е изобразен в една от най-разпознаваемите си пози, заснета по време на концерта на „Куин“ на стадион „Уембли“ през 1986 година. На нея е и подписът на Фреди Меркюри. Част от монетите са цветни и на тях се вижда жълтото му яке и белите панталони с червени ивици.

Freddie Mercury celebrated on Royal Mint collectable coins https://t.co/2cJWydmTvJ pic.twitter.com/yiDlu2KpK1 — Standard News (@standardnews) November 18, 2025

Това е най-новото попълнение в серията „Музикални легенди“ на Кралския монетен двор, с която досега бяха почетени Дейвид Боуи, Елтън Джон и Джордж Майкъл.

Редактор: Цветина Петкова