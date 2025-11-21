Варненският окръжен съд задържа под стража 43-годишния служител на Следствения арест в града, който е обвиняем за поискан и приет подкуп и за престъпление по служба, съобщиха от Апелативната прокуратура.

Мъжът бе задържан на 19 ноември. По разследването се работи от месец август тази година. Според обвинението той е поискал и взел подкуп от 2000 лева, за да внесе забранени вещи в ареста - два мобилни телефона, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Надзирател от варненския арест остава задържан за 72 часа

Според съда, ако е на свобода, обвиняемият може да извърши друго престъпление, тъй като в хода на разследването са събрани данни за продължителен период на престъпна дейност. Работата по документирането и доказването ѝ продължава под ръководството на Окръжната прокуратура във Варна.

Определението на съда подлежи на въззивен контрол от Апелативния съд в крайморския град.

