В Софийската опера и балет емблематичният детски радиохор на БНР изнася концерт за своята 65-годишнина. За това време те изнасят 2000 концерта в над 30 държави по целия свят.

„Безкрайно благодаря на маестро Христо Недялков, който остави сърцето си в хора. Преди 65 години той е създал един състав, създал е традиции. Ние не сме променили нищо от неговите основи, които е положил”, обясни маестро Венеция Караманова.

Тя поема диригентската палка от неговите ръце и сбъдва неосъществената си детска мечта да е част от хора, но като негов продължител.

При други мечтата да пеят в радиохора се е сбъднала още в детството.

„Оттогава насетне не съм спирала да пея – вече 40 години”, споделя Ина Кънчева.



Следват редица майсторски класове – при Монсерат Кабайе, Райна Кабаиванска и много световни сцени, които покорява. За да се завърне и отново да пее на една сцена с тях. Което буди вълнуващи спомени.



„Бяхме в Япония на едно от турнетата и имаше доста силно земетресение. Маестрото ни беше предупредил, че каквото и да се случва като капитан на кораб, ние напускаме последни сцената. И си спомням как японците останаха да слушат, цялото осветление угасна и ние също продължихме да пеем”, разказа Кънчева.

Днес Катрин Тодорова пее в хора редом с още 121 талантливи българчета. Но дори и когато славейчета от Детския радиохор пораснат – музиката никога не ги напуска.



„Искам музиката да остане част от моя житейски път”, споделя Катрин.