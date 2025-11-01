Един от най-елитните университети в света - Харвард, отбелязва Деня на народните будители с уникален концерт. Събитието, което ще се проведе в престижния „Сандърс Тиътър“, обединява световноизвестния вокален квартет Windborne и гост-изпълнителката Елица Стойнева-Кръстева, за да изследва как песента свързва поколенията и вдъхновява надежда.

Програмата на концерта в Харвардския университет черпи вдъхновение от Деня на народните будители, а в нея ще се включат студенти от 17 нации, които ще изпълнят в синхрон красиви фолклорни песни. Инициативата за събитието е на българката Елица Кръстева, певица и преподавател по фолклор в Бостън.

Идеята ѝ веднага печели подкрепата на директора на музикалния хор в Харвард - Андрю Кларк, който има специална връзка с България. Преди 13 години той посещава страната ни с група от 40 хористи и остава завинаги впечатлен.

"Имахме шанс да се потопим в културата, да научим много за музиката, за страхотната храна и колко красива е страната - и това завинаги остана в мен", споделя Андрю Кларк.

Той научава за празника на будителите именно от Елица Кръстева, с която работят заедно вече 10 години, обучавайки студенти на български фолклор.

"Отдавна исках да направя нещо, свързано с празника на народните будители – да обединя хорове, с които съм работила през годините, не само в Харвард", разказва фолклористката.

В концерта участва само една българска студентка - Мария Георгиева. За нея събитието е възможност да сподели българската култура с космополитната общност на престижния университет.

"Чувствам една огромна споделеност, че ще поднесем тези песни на сцената на Харвард и чувствам сякаш има урок, който мога да преподам на другите студенти, защото това да си ученик е нещо универсално – и всеки има своя будител", коментира Мария Георгиева.

"Моята голяма цел е българският фолклор да бъде разпространен основно сред чужденци, американци и други националности", добавя Елица Кръстева.

Директорът на хора Андрю Кларк обяснява как историята на българските будители се превръща в универсално послание за обединение чрез музиката.

"Използваме историята на вашите будители, за да свържем българската музика с музика от други държави през времето – за да покажем не само колко специална е тя, но и как се свързва с други случаи на човечност, във време, в което, мисля, че студентите ни се обръщат към музиката и различните общности, за да държат обединен фронт", казва той.

Мястото на събитието също е символично. Концертът ще се проведе в „Сандърс Тиътър“ в Харвард – една от най-престижните зали в САЩ, известна с изключителната си акустика и с факта, че там са изнасяли речи личности като Уинстън Чърчил, Теодор Рузвелт и Мартин Лутър Кинг.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Мария Барабашка