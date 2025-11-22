-
Вулканът Килауеа изхвърли 450-метров стълб от лава
-
Недоволство в Хасковско заради оградени пасища
-
Протест във видинското село Дреновец срещу трафика на тирове
-
„Тук и сега”: Мира Добрева - за срещите ѝ с хората, преживели век, и за тайната на дълголетието
-
11-годишен писател издаде първата си книга с истории за смели мечти
-
В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата
-
Стевията заменя тютюна в Родопите: Ученици чертаят нова стратегия за поминъка на местните хора
Как се възпитава ироничен поглед към света?
Режисьорът Теди Москов подготвя нов спектакъл, който ще бъде представен в Пазарджик. В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ той разкри подробности за проекта, който засега носи работното заглавие „Муха в главата“.
По думите му темата на постановката е многопластова и засяга различни проявления на изневярата – както любовна, така и личностна.
„Лесно ми е да я преработя. Аз се занимавам предимно с това да вземам теми от пиеси и си ги правя, както си искам аз. А тази е подходяща“, отбеляза режисьорът.
Новият спектакъл в Пазарджик вече има ориентировъчна премиерна дата - през януари.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни