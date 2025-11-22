Режисьорът Теди Москов подготвя нов спектакъл, който ще бъде представен в Пазарджик. В интервю за предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ той разкри подробности за проекта, който засега носи работното заглавие „Муха в главата“.

По думите му темата на постановката е многопластова и засяга различни проявления на изневярата – както любовна, така и личностна.

„Лесно ми е да я преработя. Аз се занимавам предимно с това да вземам теми от пиеси и си ги правя, както си искам аз. А тази е подходяща“, отбеляза режисьорът.

Новият спектакъл в Пазарджик вече има ориентировъчна премиерна дата - през януари.

