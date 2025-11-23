В началното училище „Паисий Хилендарски“ в Банско любимото на всички голямо междучасие е превърнато в още по-любимото - музикално междучасие. Около 20 минути децата танцуват на любимите си изпълнения, а до тях са и техните учители.

"Винаги го правим след третия час, защото децата са закусили, разсънили са се и наред с това излизаме да се раздвижим. Както едно време с физзарядката в училище. Само че ние го правим по различен начин — с аеробика, с общоразвиващи упражнения, с танци, песни, хора играем. И мисля, че децата се забавляват и нямат търпение да дойде третото междучасие, за да излезем навън", спдоеля учител.

От 10 години вече голямото междучасие в училище „Паисий Хилендарски“ в Банско минава с музика. Идеята дават учителите, подкрепят ги родителите, а най-щастливи накрая са децата.

"На мен много ми харесва. Правим различни упражнения, раздвижваме се, пускат забавни музики и всеки път е различно", твърди Емилия Пазвантова.

"Ние се раздвижваме. Също така ми харесват музиките и танците. Винаги всеки ден имаме хоро, което е много важно", подчертава Рая Юнчова.

Но освен хорото, децата си имат и още един любим — танцът на пингвина.

"Това настроение, което създава междучасието, е изключително полезно за тях. Но пък в по-тежки дни — между два наточварени учебни танца, това е една дълбока глътка въздух, която им се отразява изключително добре", подчертава учителят Татяна Златева.

"И не само за децата, а и за всички работещи в училището е добре. Защото ние танцуваме всички заедно. Не само тананикат — те и с хороводна стъпка се отправят към класната стая. Това показва, че настроението им е много, много приповдигнато", категорична е Евгения Тренчева, директор на ОУ „Паисий Хилендарски“ – Банско.

Инициативата се харесва много и на родителите. А финалът на всяко музикално междучасие вдига настроението за целия ден — един масов лимбо танц, чиято мелодия, без да пита, остава за дълго в съзнанието на всеки.