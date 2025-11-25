Хаос и противоречия съпътстват опитите за налагане на глоби на ползватели на индивидуални електрически превозни средства като тротинетките. За това алармират от Българската асоциация за електромобилност. Въпреки че от септември тече шестмесечен гратисен период за регистрация, санкции продължават да се издават. Един от случаите е на момче от Казанлък.

Непълнолетният Стефан е спрян от полиция преди два месеца, докато изпробва тротинетката си след ремонт.

„Преди два месеца правих ремонт на тротинетката и излязох да я пробвам, но бях без каска. Полицаите ме подгониха, спряха ме и измерваха тротинетката на свободен ход. Казаха ми, че не е регистрирана и ще ми напишат акт”, разказа той.

По думите на майката на момчето – Йорданка, актът е съставен неправомерно, тъй като синът ѝ е непълнолетен, а регистрационен режим в момента на практика не съществува.

„Не могат да съставят акт на негово име, защото той е непълнолетен, затова го писаха на моето. Попитахме къде могат да се регистрират тротинетките, но в момента няма такава възможност. Актът е съставен неправомерно – той е за моторно превозно средство, а тротинетките не са такива. Ходихме и на разпит в полицията”, каза тя.

Стефан се придвижва с тротинетка, защото е претърпял операция и временно не може да кара колело. Съдебното постановление по случая вече е прекратено.

От Българската асоциация за електромобилност потвърждават, че получават множество сигнали от цялата страна.

„До този момент се стигна заради недомислянето на закона. Получихме много сигнали за подобни ситуации. Има санкционирани, а вчера изпратихме запитване до МВР за броя на хората, които са получили актове и фишове. МВР няма право да санкционира никого до март догодина“, категоричен е Владислав Стоицов от Българска асоциация за електромобилност.

Той добавя, че Асоциацията е внесла предложения за отмяна на забраната за каране през нощта, както и за изготвяне на национален регистър за електрическите тротинетки, който да въведе единни правила и да сложи край на правната несигурност.

