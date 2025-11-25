На 30 ноември изтича договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне".

→ Кризата с боклука "чука на вратата" и на район "Изгрев", предупреждава в публикация в социалната мрежа кметът на района Делян Георгиев. Той подчерта, че Столична община, която пряко отговаря за тези комунални дейности, полага големи усилия, за да се справи с предстоящите предизвикателства. Търсят се и всевъзможни варианти за недопускане на форсмажорни обстоятелства в кварталите на засегнатите райони, посочва кметът. "Районните кметове се опитваме да помагаме на централната администрация в този труден за всички момент. Работата ни в тази посока обаче, се оказва изненадващо неуспешна", пише още Георгиев.

Той коментира, че сякаш цялата специализирана техника е "изчезнала в дън земя" от територията на цялата страна. "Не може да си купиш или наемеш дори един единствен камион за извозване на отпадъци, няма никакви наличности от тях", отбеляза районният кмет.

→ Кметът на "Слатина" Георги Илиев съобщи във Facebook профила си, че съвместно със Столичната община имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основата част от сметосъбирането в района с цялата възможна помощ от страна на звеното за поддръжка на зелените площи на район "Слатина".

Още тази седмица ще ни бъдат преведени допълнителни средства, за да можем да надградим капацитета си с допълнителна техника и при нужда да наемем още служители, информира Илиев. Той призовава жителите на района да изхвърлят отпадъците си разделно.

→ "Ние в "Подуяне" правим всичко по силите си, за да подпомогнем процеса и да гарантираме максимално плавен преход по отношение на сметосъбирането от 1 декември", съобщи в социалната мрежа кметът на района Кристиян Христов.

През следващите три дни той организира квартални информационни срещи в трите училища – 199-то, 42-ро и 49-то, всяка вечер от 18:30 часа. На тях районната администрация ще представи предприетите мерки за сметосъбиране, зимно поддържане и организацията в междублоковите пространства. Ще бъда на място и ще информирам подробно за предприетите действия, включително за доклада ни за нови камиончета и допълнителните бройки за екипа по почистване, посочва Христов.

Редактор: Цветина Петрова