28-годишен криминално проявен бургазлия е установен и задържан от служителите на сектор "Криминална полиция" към Четвърто Районно управление - Бургас. Мъжът, който от дълго време се опитвал да осуети привеждането си в затвора, е открит в квартира в махалата на комплекс "Меден Рудник".

За да избегне задържането, той непрекъснато сменял местата си за нощувка и спазвал строга конспиративност. Издирването му е било във връзка с изпълнението на осъдителна присъда за притежаване и разпространение на наркотични вещества в размер на три години лишаване от свобода.

Рецидивистът вече е приведен в бургаския затвор за изтърпяване на присъдата си.