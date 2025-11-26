Каквото и да правят от ПП-ДБ, ще удържа и от 1 януари ще бъдем в еврозоната. Те са царе на манипулацията. Канели всички хора, но се прегръщат с "Възраждане". ГЕРБ не кани никого, но ще ви вкара в еврозоната. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Протестите са хубаво нещо и показват, че има демокрация. В много държави такива неща няма, точно такива, каквито Радев харесва. Когато ви вкарах в чакалнята на еврозоната пак имаше недоволство, сега е същото", добави той.

По повод това, че Европейската комисия отчита риск България да не изпълни бюджетните изисквания на Евросъюза за 2026 година, попадайки в една група с Унгария и Испания, и страната ни остава под наблюдение във връзка със социално-икономическите си показатели и ефективността на управлението на публичните ресурси, Борисов коментира:

"ЕК не е отправяла критики към страната ни относно бюджета. Когато получим дерогацията за отбраната, отиваме на дефицит 2,7%. Постна пица като на Дянков няма да предложа. Договорът на трите партии в коалицията казва, че ако две от тях гласуват "за", няма значение какво ще каже третата, бюджетът е такъв случай. Това беше единственият начин да сглобя правителството".

Той отрече да се увеличават масовите данъци. "Ние сме с най-ниските налози в ЕС. Данъкът, който ще има ръст, се отнася само за дивидентите", обясни Борисов.

Според него една от най-добрите десни мерки са концесиите, включително и предложената такава на Българския спортен тотализатор (БСТ). "Разликата в приходите на държавния и на частните играчи в сектора е голяма. Концесия означава, че имаме права да я проведем. Дотогава се явяват всички, които искат да участват. Това е публична процедура. Концесионната такса е минимум двойна от това, което сега изкарва тотото, а това значи, че ще има повече пари за спорта у нас. Няма нищо тайно", увери Борисов.

По думите му арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев трябва да изпълни мандата си, тъй като е спечелил изборите. "Това е национален въпрос и като председател на ГЕРБ не мога да не кажа на общинските съветници, че ако подкрепят отстраняването му, няма да постъпят правилно", посочи Борисов.

