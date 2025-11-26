Близки на 14-годишния Филип Арсов, който беше прегазен миналия септември на пешеходна пътека в центъра на София, ще се съберат в четвъртък пред Съдебната палата, където ще се проведе поредното заседание по делото срещу Петър Тодоров. Той е подсъдим затова, че е причинил смъртта на момчето при евентуален умисъл. Експертиза показа, че той е шофирал с близо 90 км/ч и с 2 промила алкохол в кръвта. Това ще е поредното 21-заседание по случая.

Бащата на Филип - Красимир Арсов, сподели в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че във вторник, заедно със съпругата си, е присъствал на делото за смъртта на Сияна в Плевен, като заяви, че „при знакови дела, такива фрапиращи грешки и пропуски са недопустими и въпреки всичко ги има”. „Представям си какво става с дела в някое градче, където никой не ги наблюдава, никой не прави нищо, а хората са потънали в мъката си”, допълни Красимир.

Бащата на Филип Арсов: Експертизата по делото е направена по начин, по който се цели оправдаване на убиеца

По делото на сина му Филип той подчерта, че освен забавянето, най-фрапиращи са експертизите. Той заяви, че в тях има изопачаване на фактите, че дори е срамно.

Снимка: БГНЕС

Той разказа детайл от съдебния процес и разследването. Показани са два кадъра от момента на инцидента от таймера на вградения часовник – на единия пише 49 секунди, на другия 51, а вещото лице казва, че разликата е 1 секунда.

Според Красимир Арсов става дума или за некомпетентност, или за недобросъвестност.

Бащата на Филип казва, че трагедиите на пътя ще се случват, докато държавата не изпълнява своите задължения - полиция, АПИ, съд, прокуратура.

Красимир Арсов сподели, че протестите имат за цел да бъде сложен край на войната на пътя и държавните институции да започнат да вършат работата си, "а не да се замитат следите под килима и да се прави всичко възможно престъпниците, които убиват, да живеят необезпокоявани".

Протестът ще започне преди заседанието - в четвъртък сутринта.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова