Решението бе взето на днешното заседание на Министерския съвет
Правителството заседание освободи председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова и определи временно изпълняващ длъжността. Решението бе взето на днешното заседание на Министерския съвет.
По непотвърдена информация на нейно място е назначен бившият началник на отдел "Пътна полиция" в МВР и експерт по пътна безопасност Росен Рапчев. Мярката е свързана с поредицата от действия за превенция на пътния травматизъм.
Кабинетът прие програма с 43 мерки за пътна безопасност
От създаването си през 2019 г. структурата е оглавявана от Малина Крумова – бивш заместник-министър на околната среда и водите, вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство „Герджиков“, а след това и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
