Протести блокират София днес. Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа" в рамките на продължаващите демонстрации с искане за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители.

Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към синдиката се събра на протестен митинг пред Министерския съвет.

Независимо от трудовия стаж – около и над 30 годин, заплата на главен специалист е 1169 лева, която нараства до около 1500. Става дума за чисто възнаграждение, но всички – младши, старши и главни експерти – не надминават тези възнаграждения.

Затворено кръстовище и димки: Служители на МОСВ излязоха на протест

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Камелия Петкова от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил заяви, че за заплатите им са предвидени увеличения от 5% от 1 януари догодина. "Това е мярката за цялата държавна администрация. Работя в Общинска служба „Земеделие“ – Кюстендил като експерт и мога да кажа, че нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти, предвидени общо за държавната администрация", обясни жената.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

И допълни: "Ние сме най-нископлатената администрация. Досега бяхме и най-невидимата, най-тихата. А всъщност, колкото и обществото да си мисли, че администрацията не работи, ние сме една от най-натоварените. Работата ни е целогодишна, кампанийна, интензивна, често конфликтна и свързана с много ограничения в свободното време за семейство и дори за използване на отпуск".

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Протестиращите подчертаха, че ръстът на възнаграждебнията им "тряжбва да е в пъти". "Но засега искаме поне да бъде изпълнено споразумението на структурата с министъра на земеделието и храните за 20% увеличение на заплатите от 1 юли и след това – още 20% от 1 януари. За да може нашите заплати горе-долу да се доближат и да станат сравними с тези в другите администрации", посочи Петкова.

Медиците подновяват протестите заради заплатите

Около 12 часа на протест излиза Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване". Той ще се проведе пред Народното събрание. Синдикатът настоява за мерки за преодоляване на кадрова криза във всички звена на националната здравна система и за механизъм, който да гарантира реално, ефективно, дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане, излизат на съвместен протест от 12.30 ч. на бул. "Княз Александър Дондуков" 3. Той е организиран от Синдиката на административните служители "Подкрепа". В същия час протести ще се проведат и в цялата страна пред териториалните структури на агенциите.