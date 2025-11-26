Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 35-годишен мъж, счупил ребра на 84-годишния си дядо.

В понеделник следобед в апартамент в гр. София обвиняемият е удрял с ръце и крака в областта на главата и тялото на дядо си. Вследствие на ударите му причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на девето и десето ребро в ляво и рани и оток на лявата предмишница. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 3 години.

Катастрофата със загинало семейство край Пловдив: Жители и бизнес настояват за обезопасяване на пътя

С постановление на наблюдаващ прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Ралица Атанасова