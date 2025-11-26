Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме Промяната". В района има засилено полицейско присъствие.

Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюждет и финанси още на обяд.

На голям екран пред Министерския съвет се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Край парламента се появи и бял автобус, който напомни за протестите срещу правителството на Орешарски през 2013 година.

Като основен мотив организаторите посочиха вдигането на осигуровките, на данъка върху дивидентите и несъгласие с въвеждането на СУПТО за бизнеса. Според ПП всеки гражданин ще бъде ощетен със 600 лева на година - пари, които ще отидат в държавната хазна.

Кирил Петков призова протестиращите да се хванат за ръце и да направят жива верига около сградата на Народното събрание. Представители на коалицитя ПП-ДБ се включиха в човешката верига.

Бутилки и бомбички летят около входа на "Дондуков", а полицията сложи каски и шлемове. Стигна се до сблъсъци с органите на реда.

Работодатели от Асоциацията на индустриалния капитал в България също обявиха, че ще се присъединят към протеста срещу Бюджет 2026.

„Против сме много от точките в Проектобюджета и като цяло обстановката от 30 години насам. За жалост, няма какво да се направи освен това да крещим пред Парламента”, заяви недоволството си един от протестиращите.

„Не може да приема проектобюджет за 26 секунди. Трябва да има качествен анализ на всички показатели, а не както правят сега”, смята друг.

В дневния ред на днешнешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС.

То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което стартира в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 ч. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията дотогава.