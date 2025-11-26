Наистина споделям протеста в центъра на София, защото с диалог сигурно бюджетът щеше да изглежда много по-добре. Не вярвам в "мантрата", че това е единственият възможен бюджет. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова по повод протеста при т.нар. "триъгълник на властта" тази вечер. Демонстрациите са организирани от ПП "Продължаваме Промяната".

По думите на Йотова никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество.

"Резултатът беше хората да протестират", посочи тя.

