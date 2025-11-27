Недекларирани цигулки и принадлежности за тях задържаха митническите служители на МП „Летище София”. Музикалните атрибути са били намерени след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

По-рано през месеца на „Терминал 2” за митническа проверка е спрян британски гражданин, дошъл с полет от Бирмингам. Пред митническите служители той е заявил, че няма нищо за деклариране.

В хода на извършената рентгенова и последвалата физическа проверка в багажа му са открити общо 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 цигулки разглобени на части. Всички те не са били декларирани по установения ред.

Снимка: Агенция "Митници"

Стоките са задържани. Съгласно изготвената експертна оценка, приблизителната им пазарна стойност възлиза на над 12 000 лв. (или над 6135 евро), а по закон стоки, които се пренасят с личния багаж, не подлежат на деклариране и могат да се внасят безмитно, ако са на стойност до 430 евро. На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Снимка: Агенция "Митници"

Редактор: Ралица Атанасова