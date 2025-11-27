Категорично заявявам, че сме осъществявали охраната само с щатни полицейски служители. Това заяви директорът на СДВР гл. комисар Любомир Николов пред журналисти във връзка с протеста в София в сряда.

“Видях клипчето с плезещия се полицай. Не мога да кажа дали изразява някаква реакция спрямо конкретно лице. Предстои да извършим проверка”, каза Николов.

“Във вчерашния ден, във връзка със заявен от политическа партия мирен протест, извършихме охрана за обезпечаване на обществения ред за времето от 18 до 23 часа на площада пред Народното събрание”, сподели той. По думите му бил изграден плътен кордон около изходите на НС. “Около 19:10 часа възникна ескалация на напрежението. Считам, че тя не е породена с никаква агресия от наша страна. В резултат пострадаха трима наши служители, а на по-късен етап във връзка с друга ескалация на напрежението пострадаха още двама”, коментира Николов.

Директорът на СДВР каза, че към настоящия момент има изготвени документи за 5 пострадали полицейски служители. Трима от тях са прегледани в болнично заведение и в последствие са освободени, а другите двама са били прегледани на място и след това са продължили работния си процес.

“Имаме трима задържани за хулигански действия, като единият е италиански гражданин. Другите двама са опитали да увредят автомобил на НСО и да се саморазправят с лице с имунитет”, коментира Николов. По думите му са повредени 3 полицейски автомобила.

По всички случаи има образувани досъдебни производства и се очаква Софийската районна прокуратура да повдигне обвинения на нарушителите.

“По наши данни има трима пострадали протестиращи, които са без сериозни наранявания и няма данни техните травми да са причинени от полицейски служители”, сподели той.

По думите на Николов много полицаи са присъствали на протеста, защото от СДВР са преценили, че е по-добре да овладяват евентуално агресивната тълпа с жива сила, отколкото с помощни средства и насилие.

“Ние сме установили много лица, извършители на противоправни действия пред НС, установили сме тяхната самоличност и днес ще им повдигнем обвинение след съгласуване на материалите”, каза той.

Николов коментира, че няма пострадали полицаи, обгазени от лютив спрей. Пострадалите са с телесни повреди от твърди предмети.

“Първоначално колегите изградиха кордон около автомобила на човека с имунитет, който е народен представител. Протестиращите започнали да хвърлят твърди предмети. Впоследствие са хвърлени няколко бутилки и камъни по стъклото на автомобила, застрашен е бил животът на народния представител, както и на колегите. В тази обстановка се е наложило използването на лютив спрей”, поясни началникът на отдел „Масови мероприятия“ към СДВР гл. инспектор Иван Георгиев.

По думите му това е било с цел да се избегне физически контакт между протестиращи и полицейски служители. “Това е изключително щадящ метод, с който полицаите да могат да си свършат работата”, заяви Георгиев. Той сподели, че не е имало футболни фенове на протеста.

“По време на извеждането на автомобила агресията ескалира. От близките заведения започнаха да се хвърлят столове, маси. Автомобилът беше много увреден, контейнерите също бяха блъскани към него”, коментира той.

Георгиев сподели, че на видеозаписите, които е гледал в социалните мрежи, не е имало никъде агресия на полицейски служители към протестиращи. “Напротив, агресията към колегите беше изключително голяма и то без никаква провокация”, каза той.

Редактор: Ивайла Митева